¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡¡¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à1»î¹ç2ÆÀÅÀ¡ª¡¡5¡½0¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥
¡¡¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¡5¡½0¡¡QPR¡Ê2026Ç¯2·î24Æü¡¡±Ñ¹ñ¡¦¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÎMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê22¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤ÎQPRÀï¤Ç2ÆÀÅÀ¤·¡¢5¡½0¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥ê¡¼¥°Àï3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢1¡½0¤ÎÁ°²óÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ëº¸CK¤ËÆ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾5Ê¬¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÁê¼êGK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤òº¸Â¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤¬¤ëÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾30Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯8·î26Æü¤Ë2Éô¥Î¥ê¥Ã¥¸¤òÁê¼ê¤Ë·è¤á¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥°ÇÕ2²óÀï¡¢1·î10Æü¤Î3Éô¥É¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎFAÇÕ3²óÀï¤ËÂ³¤¯¥´¡¼¥ë¤Çº£µ¨¸ø¼°Àï4ÆÀÅÀ¤È¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï10»î¹ç¡¢¸ø¼°ÀïÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡QPR¤ÎMFÀÆÆ£¸÷µ£¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£