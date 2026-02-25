¿¥ÅÄÍµÆó¡ÖÆóÅÙ¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¡È¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¤é¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¸ì¤ë¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡ÙÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü
¡¡ËÌÊý¸¬»°¤ÎÂç²Ï¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢ÇÈÎÜ¡¢¶Ì»³Å´Æó¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¤¬ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿À¤¤Ë¹³¤¦¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¡É¤¿¤Á¤ÎÈÀµÕ¤òÉÁ¤¯·²Áü·à¤Ç¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸¢ÎÏ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤äÃç´Ö¤È¤Îå«¤ò¼´¤Ë¡¢ÁÔÂç¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Î¶¦±é¤âÏÃÂê¤À¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ»þ¤Îµ®½Å¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤¿³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Á×¹¾¤ò±é¤¸¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÆóÅÙ¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²á¹ó¤Ê»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËè²ó¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¤½¤¦¤½¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º1ÏÃ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Á×¹¾¤ÈÊÂ¤ÖÎÂ»³Çñ¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆ¬ÎÎ¡¦Úê³¸¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¬¤¤¡Ë¤ò±é¤¸¤¿È¿Ä®¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊÌò¤Ë¡Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Úê³¸¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿Æü¡¹¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÂ»³Çñ¿ï°ì¤ÎÉð¿Í¡¦ÎÓÑÕ¡Ê¤ê¤ó¤Á¤å¤¦¡ËÌò¤ÎµµÍü¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿Í¿ô¡¦µ¬ÌÏ´¶¡¦Ç®ÎÌ¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤³¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤È¸½¾ì¤ÎÇ®µ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ÏÂ³¤¡¢¸Ø¤ê¹â¤µÁ¤ÎÉð¿Í¡¦ÍÌ»ÖÌò¤ÎËþÅç¤¬¡Ö½Å°µ¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿´¤ÎÉôÊ¬¤¬¾è¤Ã¤«¤ì¤Ð¡¢ËÌÊýÀèÀ¸¼«¿È¤ò¤â´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£ÍÌ»Ö¤ÎÈ¼Î·¡¦ºÑ¿ÎÈþ¤ò±é¤¸¤ëÇÈÎÜ¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Ï¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÂ»³ÇñºÇÂç¤ÎÅ¨¡¦ÍûÉÙÌò¤Î¶Ì»³¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Î¤è¤¦¤Î¤â¤Î¤ËÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÆü¡¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÎäÅ°¤Ê¤ëÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë½Å¸ü¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÐÍ¥¿Ø¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍðÀ¤¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¡¦ÇÏ·ËÌò¤Î¾¾Àã¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢ÇÈ¤ÎÃæ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÌ¿·ü¤±¤ÇºîÉÊ¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Éð¤ò¶Ë¤á¤·¸É¹â¤Î»Õ¡¦²¦¿ÊÌò¤Îº´Æ£¤â¡Ö¡È´Á¡É¡£¤³¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÌÊýÀèÀ¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤é¤·¤µ¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2·î15Æü¤«¤é¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¸å¡¢¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î»×¤¤¤ËÎÞ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤È¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·ÏÃ¤ÏËè½µÆüÍË¸á¸å10»þ¤è¤ê¡¢WOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢Lemino¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£
¡¡ºÇ¿·ÏÃ¤ÏËè½µÆüÍË¸á¸å10»þ¤è¤ê¡¢WOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢Lemino¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£