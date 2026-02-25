TBSµÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò¥¢¥Ê¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Ë²ñ¤¨¤º¤â¡Ö½¼¼Â¤·¤¿Î¹¡×ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤ÈËÌ³¤Æ»£²¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
TBSµÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È¤ÎËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
µÈÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°¦¤µ¤ó¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ë¡×¤È¤·¡¢Æ±¶É¤Î¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¤È»äÉþ»Ñ¤ÇÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£Æ±¶É·Ï¡ÖTHE TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ20Ê¬¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ë2¿Í¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤¿¤Á¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï²ñ¤¨¤º¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡ÖÆóÆü´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù²¹Àô¤ËÆþ¤ê¡¢¿ô»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¤ÇÆ±Î½¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë½¼¼Â¤·¤¿Î¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨´Ø·¸¤ä¤Ê¤¡¡Ä¡×¡ÖÂç¿Í¤Î½÷»ÒÎ¹Àã±Ç¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£