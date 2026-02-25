¥Ô¥¨¥È¥í ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡¦Îä¿©¤È¤âÃå¼ÂÀ®Ä¹ ³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¼«¿®ºî ½Õ¤Î¿·¾¦ÉÊ
¡¡¥Ô¥¨¥È¥í¤Ï3·î1Æü¤«¤é½Õµ¨¿·¾¦ÉÊ¤ò¾å»Ô¤¹¤ë¡£2·î4Æü¤ËÆ±¼Ò¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ç¹â¶¶ÂÙ¹Ô¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¸½ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ9Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´Ö»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î°éÀ®ºö¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¤¦¤Á¥Ñ¥¹¥¿¡Ù¤äÇÉÀ¸ÉÊ¤Î¡Ø¤¢¤¨¤ë¤À¤±¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âËèÇ¯120¡ó¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ç¿Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¡¼¥×»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ãå¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÎÏ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¤¦¤Þ±ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¯ÇäÁ°¤ËÅö¼Ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢º£Ç¯¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¿·¹©¾ì½×¹©¤ÎÃÆ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¤¦¤Þ±ö¡×¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£¶å½£¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ëÆ±¼Ò¤¬¶å½£»º¤Ë¤³¤À¤ï¤êÃµ¤·Åö¤Æ¤¿·§ËÜ¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌÃÊÁ¡ÖÅ·Áð¤Î±ö¡×¤ò»ÈÍÑ¡£ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡È±ö¡É¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥µ¥é¥À¤ò¤Ï¤¸¤á±ö¤À¤ì¤È¤·¤Æ¤âÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ë¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ¹¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í ¤ª¤¦¤Á¥Ñ¥¹¥¿¤¿¤é¤³¡×¤Ï¾ø¤·¤¿¤é¤³¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤«¤Ä¤ª¤äº«ÉÛ¡¢µû¾ß¤Ê¤É¤Î»Ý¤ß¤ò²Ã¤¨¡¢¤¿¤é¤³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í ¤¢¤¨¤ë¤À¤±¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹ ¥³¥¯»Ý¤¿¤é¤³¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ï¤Ä¤Ö´¶¤ÎºÝÎ©¤Ä¤¿¤é¤³¥½¡¼¥¹¤Ë¥³¥¯¿¼¤¤¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£ºÇ½é¤ËÊÌÅº¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¤òè§¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤ËÍí¤Þ¤»¤ë¤ÈÌÍ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¤¿¤é¤³¥½¡¼¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆëÀ÷¤ó¤ÇÉ÷Ì£¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÚÎäÅà¡ÛÍÎÌÍ²°¥Ô¥¨¥È¥í ¤¿¤³¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¡¼¥¿¡×¤Ï¥Ô¥¨¥È¥í¤Î¿ÉÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡ÖCHILLIES¡ª¡Ê¥Á¥ê¡¼¥º¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åâ¿É»Ò¤Î»É·ãÅª¤Ê¿É¤µ¤Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Èº«ÉÛÃã¡¢µû²ð¤Î¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿É¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤¤»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥¢¥é¥Ó¥¢¡¼¥¿¡£¡ÖÆ±¥Ý¡¼¥¯¤È¤Ê¤¹¤Î¤ß¤¾¤ìÏÂÉ÷¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡×¤ÏÀ¸Õª¤Î¸ú¤¤¤¿´Å¿É¥Ý¡¼¥¯¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿ÍÈ¤²¤Ê¤¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó»Å¹þ¤ß¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡£