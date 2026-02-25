¶¶ËÜ»ÖÊæ¡Ö¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡×¡¡LUNA¡¡SEA¿¿Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡¡ºÊ¤ÎÀÐ¹õºÌ¤â´Þ¤á¤¿3S¤â¸ø³«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜ»ÖÊæ¡Ê58¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£17Æü¤Ë»àµî¤·¤¿LUNA SEA¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯56¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡¼¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤Î¿À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¡¢»ä¤¿¤Á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¥ë¥Á¥Ó¥ª¤Î¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤È¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤âÌÀ¤ë¤¯Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ÀÐ¹õºÌ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥´¥ë¥Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£