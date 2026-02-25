¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥é¥É¡¼¥ÊÉðÃÒ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾ÉÌÀ¤«¤¹¡¡°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡Ö°û¤ßÂ³¤±¤¿¤éÌ¿¤Î´íµ¡¡×
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡×¤ÎÉðÃÒ¡Ê47¡Ë¤¬¡¢YouTube¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥é¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢4¥«·îÁ°¤«¤é¶Ø¼ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò25Æü¤Þ¤Ç¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥é¥¸¥ª¡×¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤¢¤¤¤Ï¤é¡Ê56¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡£ÉðÃÒ¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¢¤¤¤Ï¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤ÎÆâ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿·Á¤À¡£
ÉðÃÒ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²áµî20Ç¯´Ö¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼ò¤ò°û¤ßÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤¬¤È¤â¤Ë¼ò¹¥¤¤Ç¡¢¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏËèÆü¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¤Ç10ÇÕ¤Û¤É¾ÆÃñ¤Ê¤É¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉðÃÒ¡Ë
ÉðÃÒ¤¬ÅÄÃæ°ìÉ§¤ÈÁÈ¤ó¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤ÇM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖM¡Ý1Ä©Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡ØÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é°û¤ßÊý¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÉðÃÒ¤ÎºÊ¤Ï¡Ö¼òÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¼ò¤Ï¤â¤¦¡¢¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÃé¹ð¤òÂ³¤±¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿ÉðÃÒ¤¬ÇÛ¿®¤ÇË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤ÎËÜÈÖÃæ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¡£¡Öµ×¡¹¤ÎÅìµþ¡¢Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÅö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¡ºÍ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ËÂÎ¤Î¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²á¸ÆµÛ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬»à¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«4Ê¬´Ö¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°Ê¸å¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î°ÛÊÑ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÖÉÂ±¡¤Ç¤ÏÃæÅÙ¤«¤é½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ°û¤ßÂ³¤±¤¿¤é50ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÌ¿¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢¤È¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ò¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤º¡¢°å»Õ¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¸å¤â°û¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¶Ø¼ò¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢4¥«·îÁ°¤«¤é¡£¡Ö1000¿Í¤â¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÁ°¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÁêÅö¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¼ò¤ò¤ä¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤¤¤Ï¤é¤Ï¡¢ÉðÃÒ¤òÁ°¤Ë¡Öº£¤Ï¡¢´é¤«¤é¸±¡Ê¤±¤ó¡Ë¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊÑ²½¤òÇ§¤á¤¿¡£¤¢¤¤¤Ï¤é¼«¿È¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤é¡¢Éã¿Æ¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¶ì¤·¤à¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÉã¤Ï¼ò¤¬¤¿¤¿¤Ã¤Æ55ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÉðÃÒ¤Ï¸½ºß¡Ö°ìÆü¡¢°ìÆü¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯¸å¤â¼ò¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¼ò¤ÎÀÊ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÃº»À¿å¡¢¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç¤â¿å¤È¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£