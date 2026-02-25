¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÇ¯ËöÄ´À°¡×¤À¤±¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯¤Ï²ÈÂ²¤Î°åÎÅÈñ¤¬¡Ö20Ëü±ß¡×¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼ê´Ö¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤ÎÌá¤ê¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°åÎÅÈñ20Ëü±ß¤Ê¤é¹µ½ü³Û¤Ï¸¶Â§10Ëü±ß¡£Ìá¤ë¤Î¤ÏÀÇÎ¨Ê¬
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¹µ½ü³Û¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¹ç·×¤«¤éÊä¤Æ¤ó¶â¤ò°ú¤¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶Â§10Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤¿»Ä¤ê¤Ç¤¹¡£Áí½êÆÀ¶â³ÛÅù¤¬200Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤Ï10Ëü±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯5¥Ñー¥»¥ó¥È¤¬´ð½à¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÈñ20Ëü±ß¤ÇÊä¤Æ¤ó¤¬¤Ê¤¤¡¢Áí½êÆÀ¤¬200Ëü±ß°Ê¾å¤Ê¤é¡¢¹µ½ü³Û¤Ï10Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÌá¤ë¤Î¤Ï10Ëü±ß¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¶â¤Ç¤¹¡£
½êÆÀÀÇÎ¨¤¬10¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ê¤é½êÆÀÀÇ¤Ï1Ëü±ßÄøÅÙ·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢½»Ì±ÀÇ¤âÍâÇ¯ÅÙ¤Ë1Ëü±ßÄøÅÙ·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ç·×¤Ç2Ëü±ßÁ°¸å¤¬°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇÎ¨¤¬5¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ê¤é¹ç·×¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¾®¤µ¤¯¡¢20¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ê¤éÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Ç¼«Ê¬¤Î½êÆÀ¤Î´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬³°¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ê´Ö¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀºÙ½ñÊý¼°¤È¥Þ¥¤¥ÊÏ¢·È¤¬¸ú¤¯
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÌÀºÙ½ñ¤ò³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ËÅºÉÕ¤·¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Ï5Ç¯´ÖÊÝ´É¤·¤Þ¤¹¡£ÎÎ¼ý½ñ¤òÁ´ÉôÅ½¤ëºî¶È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ë»È¤¨¤ë°åÎÅÈñÄÌÃÎ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¼«Æ°ÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¹ñÀÇÄ£¤¬°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²Ê¬¤âÂåÍý¿ÍÀßÄê¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÎ¼ý½ñ¤¬Â¿¤¤Ç¯¤Û¤É¡¢Ï¢·È¤ä½¸·×¥Õ¥©ー¥à¤Î³èÍÑ¤Çºî¶È¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ê´Ö¤Ë¸«¹ç¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï´ü¸Â¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¡£´ÔÉÕ¿½¹ð¤Ï5Ç¯´Ö½Ð¤»¤ë
³ÎÄê¿½¹ð´ü´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÇÀÇ¶â¤¬Ìá¤ë¿½¹ð¤Ï´ÔÉÕ¿½¹ð¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¹ñÀÇÄ£¤Ï´ÔÉÕ¿½¹ð½ñ¤ò¤½¤ÎÇ¯¤ÎÍâÇ¯1·î1Æü¤«¤é5Ç¯´ÖÄó½Ð¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤â´ÔÉÕ¿½¹ð¤Î¶ñÂÎÎã¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë»¤·¤¤Ç¯¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ñÎÁ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤éÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Ê¤áÊý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹µ½ü³Û¤¬10Ëü±ß¸«¹þ¤á¤ë¤Ê¤é¿½¹ð¤¹¤Ù¤
°åÎÅÈñ20Ëü±ß¤Ç¹µ½ü³Û¤¬10Ëü±ß¸«¹þ¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¿½¹ð¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êä¤Æ¤ó¶â¤¬Â¿¤¤¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÂçÈ¾¤¬10Ëü±ß¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½êÆÀÀÇ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌá¤ê¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¹µ½ü³Û¤À¤±·×»»¤·¡¢ÀÇÎ¨¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ÆÌÜ°Â¤òºî¤ë¤È¡¢¼ê´Ö¤È¤Î¸«¹ç¤¤¤¬È½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
°åÎÅÈñ20Ëü±ß¤Ê¤é¡¢Êä¤Æ¤ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹µ½ü³Û¤Ï¸¶Â§10Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÇÎ¨¼¡Âè¤ÇÌá¤ê¤Ï¿ôÀé±ß¤«¤é¿ôËü±ß¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀºÙ½ñÊý¼°¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤Ç¼ê´Ö¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÔÉÕ¿½¹ð¤Ï5Ç¯´ÖÄó½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìá¤ê¤Î¸«¹þ¤ß¤òÀè¤Ë·×»»¤·¡¢»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤¤Ç¯¤«¤é°ìÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢º£¸å¤â°åÎÅÈñ¤¬Áý¤¨¤¿Ç¯¤ËÌÂ¤ï¤ºÆ°¤±¤Þ¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー