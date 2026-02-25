¥¹¥º¥¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤è¤ê°Â¤¤!? ¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¡ÈMR¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¡ª Á´Ä¹3.9mµé·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡õ¹ñ»º¾èÍÑ¼Ö¡È½é¡É¤Î»Â¿·MT¤Ç¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖMR-S¡×¤È¤Ï
¥È¥è¥¿¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬°Â¤¤
¡¡1993Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤ë¥¹¥º¥¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¡£¥ï¥´¥óR¤Ï¡¢¹¤¤¼¼Æâ¤È¹â¤¤¥³¥¹¥Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¿·¼Ö²Á³Ê¤ÏÌó146Ëü±ß¤«¤é186Ëü±ß¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ôÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿¾è¤ê½Ð¤·²Á³Ê¤Ï100Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¿·¼Ö¤Î¥ï¥´¥óR¤òÇã¤¦Í½»»¤Ç¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥È¥è¥¿¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖMR-S¡Ê¥¨¥à¥¢¡¼¥ë¥¨¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¡ÖMR2¡Ê¥¨¥à¥¢¡¼¥ë¥Ä¡¼¡Ë¡×¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢2¥·¡¼¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡MR-S¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ1Âå¸Â¤ê¤Î¡ÖZZW30·¿¡×¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê1ZZ-FE¡Ë¤ò¥·¡¼¥È¤ÎÇØ¸å¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±¿Æ°ÀÇ½¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë³«Êü´¶¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ»º¾èÍÑ¼Ö¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊSMT¡Ë¼Ö¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2002Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î6Â®²½¤äÆâ³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÏÀ®¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿·ÚÎÌ²½¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤ÏÌó1000kgÁ°¸å¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¶¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ú¤µ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼²½¤ò¶¥¤¦»þÂå¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡¢¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ÙÊ§Áí³Û150Ëü¡Á200Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÃæ¸ÅMR-S¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼°¤Î¿·¤·¤¤¸ÄÂÎ¤Ç¤Ï2005Ç¯¤«¤é2007Ç¯¼°¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹Ôµ÷Î¥¤À¤±¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï3Ëükm¤«¤é7ËükmÂæ¤Î¸ÄÂÎ¤¬Â¿¤¯Î®ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¸ÄÂÎ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2005¡Á2007Ç¯¼°¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬6Â®²½¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎºÇ½ª·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¿®ÍêÀ¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¼°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3895mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1235mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC¤Î¡Ö1ZZ-FE¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ140PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯171N¡¦m¡Ê17.4kg¡¦m¡Ë¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç³Èñ¤Ï14.8km¡¿L¡Ê6Â®MT¡¦10¡¦15¥â¡¼¥É¡Ë¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤·¤Æ¤Ï·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¼çÍ×¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÅö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï¡ÖS¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊS Edition¡Ë¡×¤¬Ìó213Ëü±ß¡¢ËÜ³×¥·¡¼¥ÈºÎÍÑ¤Î¡ÖV¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊV Edition¡Ë¡×¤¬Ìó229Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï¸ÂÄê1000Âæ¤ÎºÇ½ªÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¡¢¿·¼Ö¥ï¥´¥óR¤è¤ê°Â¤¤»ÙÊ§Áí³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡MR-S¤Ï1999Ç¯È¯Çä¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö25Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¤ÏÀ½Â¤Ç¯·î¤«¤é25Ç¯·Ð²á¤·¤¿¼ÖÎ¾¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢1999Ç¯¼°¤Ï2024Ç¯°Ê¹ß¤Ë½ç¼¡ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢³¤³°¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÄøÅÙ¤ÎÎÉ¤¤¸ÄÂÎ¤ò°Â¤¯Çã¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤½¤¦Ä¹¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¤ÏMR2¡Ê¹ñ¤Ë¤è¤ê¡ÖMR2¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖMR2¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡×¡Ë¤ÎÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¹ñÆâ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë2007Ç¯º¢¤ËÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÊØÀ¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤é¥ï¥´¥óR¤ÏÀµ²ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤ë¡×¡Ö¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤òÁà¤ë¡×¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Áê¾ì¤¬ÄìÃÍ¤È¤¤¤¨¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤ËMR-S¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸¤¤ÁªÂò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤¬Êü¤Ã¤¿¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀº¿À¤ò¡¢¤½¤Î¼ê¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£