Àõ¸ý»Ô¶â¸÷Ä®¤ÇÁÒ¸Ë¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡¡70ºÐ¤ÎÃËÀ¤È39ºÐ¤Î½÷À¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ÎºÝ¤Ë¤ä¤±¤É¡Ú²¬»³¡Û
ºòÌë¡Ê24Æü¡Ë¡¢²¬»³¸©Àõ¸ý»Ô¶â¸÷Ä®¤ÇÁÒ¸Ë¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¡Ê24Æü¡Ë¸á¸å5»þ39Ê¬¡¢Àõ¸ý»Ô¶â¸÷Ä®¤Ç¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¡Ê70¡Ë¤¬½êÍ¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢ÃËÀ¤ÎÄ¹½÷¡Ê39¡Ë¤¬¸«¤Ä¤±110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï1»þ´Ö40Ê¬¸å¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÚÎÌÅ´¹ü¥È¥¿¥óÉø¤Ê¿²°·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸Ë1Åï¡¦Ìó90Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏºÊ¡Ê63¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê39¡Ë¤È3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÈÄ¹½÷¤¬¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢Àõ¸ý»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£