¥«¥Ö¥¹º£±Ê¾ºÂÀ¡ÈÂÎ¤Î¶õ¿¶¤ê¡É¸º¤êÅêµå°ÂÄê¡ÄÅê¤²¤ëÅ¯³Ø¼Ô¤¬¾¡Éé¤Î£³Ç¯ÌÜ
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥«¥Ö¥¹£¶¡½£µ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê£²£´Æü¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¡á¥¹¥í¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬¡¢ËÜµò¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó¤òÅê¤²¤Æ£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢£±»à¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¡£Á×À®Ê¸¤È¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï½ÅÅð¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç£²»à¤È¤·¡¢Â³¤¯¥½¥é¥¯¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë£±ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿£²²ó¤Ï¡¢£²»à¤«¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¤ËÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¤ò±¦Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç½ÐÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿¡££³£³µå¤òÅê¤²¤Æ£²£³µå¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£ºÇ¹âµåÂ®¤Ï£¹£´¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¡¦£´¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ÇÂÎºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿À®²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬±¦Â¤òÃå¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸ÎÏ¤¬ÃÏÌÌ¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯ÂÎ¤ËÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤ÏÂÎ¤¬¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Åêµå¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¼õ¤±»ß¤á¤¿¤â¤Î¤ò»ØÀè¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤É¤Î³ÑÅÙ¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤¬¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ô»ú¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤½¤ì¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¡ÈÅê¤²¤ëÅ¯³Ø¼Ô¡É¤é¤·¤¯ÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤Ç´¶¿¨¤ÎÎÉ¤µ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¥«¥Á¥ó¤È°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¤¤¤¤¡¢¸ª¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ç¡¢£¹£´¥Þ¥¤¥ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿º£±Ê¡£ºòµ¨¤ÎºÇ¹âµåÂ®¤Ï£¹£³¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½é¼ÂÀï¤Î»þÅÀ¤Ç¹¹¿·¡££±Ç¯·ÀÌó¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£