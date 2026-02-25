やせる食事にプラスしたい『塩麴酢キャベツ』の効果とは！？食べすぎを防止＆リセットしよう【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

『塩麴酢キャベツ』で食べすぎ防止＆食べすぎをリセット

やせる食事にぜひプラスしていただきたいのが「塩麴酢キャベツ」です。食物繊維が豊富なキャベツは、消化に時間がかかり、胃に滞在する時間が長いので、満腹感が長持ちしますし、無駄な食欲も打ち消してくれます。また、食前に食べることで糖の吸収を遅らせてくれるため、血糖値が急激に上昇するのを抑えてくれるメリットも。キャベツ特有の成分であるキャベジン（ビタミンU）は、胃酸の分泌を抑えて、食べすぎ飲みすぎで弱った胃の粘膜の修復を助けてくれます。

酢には、酢酸やクエン酸が含まれ、疲労回復、肩こり、高血圧、動脈硬化などの予防に効果があります。クエン酸は、食べ物からエネルギーをつくり、老廃物を体内に残さないように働いてくれます。

塩麴は、塩、水、米麴からつくられるため、塩の代わりに使います。うまみ成分で酢キャベツの味をまろやかにし、食べやすくなるのが魅力の1つで、減塩にも役立ちます。

塩麴酢キャベツを食べることで腸内環境が整い、腸でビタミンB群の一部を合成し、糖質や脂質を分解してくれます。それにより、肌の調子もどんどんよくなります。

キャベツに含まれるビタミンCは熱に弱いため、生のまま食べるのがおすすめです。酢はいろいろなものが出回っていますが、身近な穀物酢や米酢でOK。作ったら3日以内に食べきりましょう。

「キャベツ」「酢」「塩麴」全てが腸に効く！

塩麴、酢、キャベツは、とにかく腸内環境をよくしてくれるスーパー食材。腸内が整うと免疫力アップ、脂肪燃焼、美肌にも繋がるといいことずくめなんです。

ムダな食欲を消す「キャベツ」

注目の成分：食物繊維／ビタミンC

キャベツには不溶性食物繊維が豊富。腸内の有用菌を増やすので、腸内環境を整えます。腸のぜんどう運動を活発にして、お通じをよくします。

疲れを癒やす「酢」

注目の成分：酢酸、クエン酸などの有機酸

体の疲労回復を促し、神経の疲労予防、肩こりの防止に。そのほか、高血圧予防、動脈硬化予防、糖尿病予防にも効果があります。

減塩効果「塩麴」

注目の成分：ナトリウム

水、米麴、塩でつくられる調味料。ビタミン類を生成し、肌の代謝を促進。うまみ効果で味がまろやかになり、塩分のとりすぎも防止。ナトリウムの効果で野菜がしんなり食べやすくなります。

塩麴酢キャベツの作り方とおすすめの食べ方

・食前に食べれば血糖値の上昇が緩やかに

・生のまま食べて善玉菌を増やす

材料（4食分）

キャベツ …………………………………… 1/8個

A

酢（穀物酢、米酢どちらでも好みのもの）270㎖

水 ……………………………………… 180㎖

砂糖 ………………………………… 大さじ3

塩麴 ………………………………… 大さじ2

赤唐辛子の小口切り …………… ふたつまみ

作り方

1. 鍋にAを全て入れて加熱する。砂糖を溶かして2分で火を止める（塩麴は粒が残っていてOK。酸味が苦手な場合は酢の香りが飛ぶまで加熱する）。

2. キャベツは2cm幅のざく切りにする。

3. 1.の粗熱がとれたら保存容器に入れ、2.を加えて浸す。冷蔵庫で2時間ほど置く。

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子