Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë

¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ9.75¡¡¹âÃÍ9.78¡¡°ÂÃÍ9.65
9.93¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
9.86¡¡Äñ¹³2
9.80¡¡Äñ¹³1
9.73¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
9.67¡¡»Ù»ý1
9.60¡¡»Ù»ý2
9.54¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ123.00¡¡¹âÃÍ123.31¡¡°ÂÃÍ122.03
124.81¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
124.06¡¡Äñ¹³2
123.53¡¡Äñ¹³1
122.78¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
122.25¡¡»Ù»ý1
121.50¡¡»Ù»ý2
120.97¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.56¡¡°ÂÃÍ3.52¡¡½ªÃÍ3.55
20.24¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
20.11¡¡Äñ¹³2
20.02¡¡Äñ¹³1
19.89¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
19.80¡¡»Ù»ý1
19.67¡¡»Ù»ý2
19.58¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.56¡¡°ÂÃÍ3.52¡¡½ªÃÍ3.55
3.61¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.58¡¡Äñ¹³2
3.57¡¡Äñ¹³1
3.54¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.53¡¡»Ù»ý1
3.50¡¡»Ù»ý2
3.49¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
