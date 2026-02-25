¡Ú²¤½£CL¡Ûºòµ¨½àÍ¥¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤¬ÇÔÂà¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢6¥Á¡¼¥àÌÜ¤Î16¶¯Æþ¤ê
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨½àÍ¥¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ü¥Ç¥°¥ê¥à¥È¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢2Àï¹ç·×2¡½5¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿Å¨ÃÏ¤ÎÂè1Àï¤ËÂ³¤¤¤ÆÀººÌ¤ò·ç¤¡¢¸åÈ¾13Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ2Àï¹ç·×1¡½4¤È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±27Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢4Ê¬¸å¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÉúÊ¼¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥«¥é¥Ð¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤Ë3¡½2¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¹ç·×9¡½3¤È¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª¤È¤·¤Æ6¥Á¡¼¥àÌÜ¤Î16¶¯Æþ¤ê¡£´û¤Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿1¼¡¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢3°Ì¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢4°Ì¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡¢6°Ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢8°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ë4¡½1¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¹ç·×7¡½4¤Ç16¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤È0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¹ç·×2¡½0¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£