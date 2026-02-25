±Ñ2Éô½éÆÀÅÀ¤ÎMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡¢2¥´¡¼¥ë¤ÈÇúÈ¯!! ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï5È¯Âç¾¡¡ÄQPRÀÆÆ£¸÷µ£¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤âÉÔÈ¯
[2.24 ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ó¥·¥Ã¥×Âè34Àá ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó 5-0 QPR]
¡¡EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Ï24Æü¤ËÂè34Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢MF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÈFWÀÆÆ£¸÷µ£¤¬½êÂ°¤¹¤ëQPR¤¬ÂÐÀï¤·¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬5-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤Ï4-2-3-1¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢ÀÆÆ£¤Ï4-4-2¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°È¾9Ê¬¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥ó¥°¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òPA¼êÁ°¤Ç¼õ¤±¤¿MF¥Õ¥£¥ó¡¦¥¢¥¶¥º¤¬±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò´Ù¤ì¡¢¥¹¥³¥¢¤ò1-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÏÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¡£45+3Ê¬¡¢FW¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¡¤¬º¸CK¤ò½³¤ê½Ð¤¹¤È¡¢È¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¾¾ÌÚ¡£¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤ÆÁê¼êGK¤ÎÁ°¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ±Ñ2Éô½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢5Ê¬¤ËºÆ¤Ó¾¾ÌÚ¤¬µ±¤¤òÊü¤Ä¡£PAÆâº¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥µ¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¡¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¾¾ÌÚ¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æº¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤Ç¼«¿È2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢14Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£¥¢¥¶¥º¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¡¤¬ÄÉÁö¤·¤¿Áê¼êÁª¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤ÆPAÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò´Ù¤ì¤Æ4ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë25Ê¬¤Ë¤ÏPA³°¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿DF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ö¥ê¡¼¤¬¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï5-0¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢30Ê¬¤Ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï2ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¾ÌÚ¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¡¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢QPR¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¤Ë5-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÀÆÆ£¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
