Á°²ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢CL½é½Ð¾ì¤ÎËÌ²¤Àª¤Ë¶þ¤·¤ÆÇÔÂà¡Ä¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤¬¹ç·×5-2¡È²÷¾¡¡É¤Ç16¶¯Æþ¤ê¤Î²÷¿Ê·â!!
[2.24 ²¤½£CL·è¾¡T¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï ¥¤¥ó¥Æ¥ë 1-2 ¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È]
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)½é½Ð¾ì¤Î¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È(¥Î¥ë¥¦¥§¡¼)¤Ï24Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ë(¥¤¥¿¥ê¥¢)¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£2Àï¹ç·×5-2¤Î²÷¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¥»¥ê¥¨A¼ó°Ì¤Î¶¯¹ë¤ò·âÇË¡£¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤òÇË¤ë2Ï¢¾¡¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ·è¾¡T¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÆÍÇË¤·¡¢16¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤ò1-3¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÁ°È¾3Ê¬¡¢MF¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÁáÂ®¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î¾å¤ËÈô¤ó¤À¡£Æ±12Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¡¢¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¤ÎÍî¤È¤·¤ò¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤¬¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢GK¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ï¥¤¥¥ó¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÁ°È¾28Ê¬¡¢¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤¬½³¤Ã¤¿±¦CK¤òMF¥À¥Ó¥Ç¡¦¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤âGK¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¡£È¿ÂÐ¤ËÆ±36Ê¬¤Ï¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ê¡¢DF¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¡¦¥·¥§¥Ü¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥ª¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¡¼¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¥à¥Ù¥ë¥°¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬GK¥ä¥ó¡¦¥¾¥Þ¡¼¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤ÏÁ°È¾½ªÎ»»þ¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¿ô1ÂÐ14¤È²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÅÀ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾13Ê¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ëDF¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥«¥ó¥¸¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é»ý¤Á±¿¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤â¥×¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡¢¥¥Ã¥¯¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÄËº¨¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¡£²ó¼ý¤·¤¿¥Ö¥ë¥à¥Ù¥ë¥°¤Ï1ÂÐ1¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥¾¥Þ¡¼¤ËËÉ¤¬¤ì¤ë¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òFW¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥¿-¡¦¥Ï¥¦¥²¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤ËÂç¤¤ÊÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥Ï¥¦¥²¤ÏÂè1Àï¤ËÂ³¤¯¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2Àï¹ç·×4-1¤Ç16¶¯Æþ¤ê¤¬¶á¤Å¤¯¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤Ï¡¢Â®¹¶¤«¤é¥·¥§¥Ü¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ï¥¦¥²¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤ë¤Ê¤É¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤¬Áý²Ã¡£°ìÊý¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¿¼¤¯¤ò¤È¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥¢¥«¥ó¥¸¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤âº¸¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾27Ê¬¡¢MF¥Û¡¼¥³¥ó¡¦¥¨¥Ó¥¨¥ó¤¬ÃæÈ×¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Ï¥¦¥²¤ËÅ¸³«¤·¤ÆÁ°Àþ¤Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡£¥Ï¥¦¥²¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¼ý¤á¤¿¥¨¥Ó¥¨¥ó¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¤ØÎ®¤·¹þ¤ß¡¢·èÄêÅª¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¸åÈ¾31Ê¬¡¢±¦CK¤òDF¥ä¥ó¡¦¥¢¥¦¥ì¥ë¡¦¥Ó¥»¥Ã¥¯¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¥¿¥Ü¡¼¥ë¤ËFW¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥è¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ë¡¼¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤ò²£ÀÚ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òDF¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¡¦¥é¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢2Àï¹ç·×2-5¤ÈÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤¬ÈÖ¶¸¤»¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
