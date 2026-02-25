2²¯4000Ëü¥É¥ë¤Ç¤âÌµÉ÷¡¡¥¹¥¿¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¡×¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÀÅ¤«¤ÊÂ¸ºß´¶
¡¡¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹µ¼Ô¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À4ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼³°Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡º£½µ½é¤á¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥«¥¯¥¿¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤á¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤òÂÇ¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î±ÑÍº¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤È¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¿ôÆüÁ°¤ÎÄ«¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¹¥ß¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎý½¬¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹±è¤¤¤ËÊÂ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ó¡¢²¿¿Í¤«¤Ï¥¹¥ß¥¹¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤À»Å»ö¤ËÍè¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¼«¸Ê¼çÄ¥¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ËÌ¾¸À¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È´éÌò¡É¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢»³ËÜÍ³¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ëÄ«¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸ÁÈ¤À¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢Èà¤ò¡Ö¤«¤Ê¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¡×¤À¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¡ÖÀÅ¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ëÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤À¡£¤³¤ì¤¬3µåÃÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¼«¿È¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤á¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÊª¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¸¡¹¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ëµï¾ì½ê¤òÃÛ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë²Ì¤À¤±¤À¡£