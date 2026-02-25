¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¢µÈ¸¶¸÷É×¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¤é¤¬±Ç²è¡Ø¹õÏ´¾ë¡Ù¤Ë½Ð±é·èÄê¡¡°ì¥¯¥»¤âÆó¥¯¥»¤â¤¢¤ë²È¿Ã¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë
¡¡ËÜÌÚ²í¹°¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¹õÏ´¾ë¡Ê¤³¤¯¤í¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¹ÓÌÚÂ¼½Å¤È¶¦¤ËäÆ¾ë¤¹¤ë°ì¥¯¥»¤âÆó¥¯¥»¤â¤¢¤ë²È¿Ã¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¢µÈ¸¶¸÷É×¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢¹ÓÀîÎÉ¡¹¡¢½ÂÀîÀ¶É§¡¢ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀï¹ñ·Ï¿´Íý¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¹õÏ´¾ë¡Ù¤è¤êËÜÌÚ²í¹°¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè166²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ÈÂè12²ó»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È10¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö2022ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥Ù¥¹¥È10¡×¤Î»ÍÂç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Âç¾Þ¤ò»Ë¾å½é¤á¤ÆÀ©ÇÆ¤·¤¿ÊÆß·Êæ¿®¤Î¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ëÀï¹ñ·Ï¿´Íý¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¼ç±é¤ËËÜÌÚ²í¹°¤ò·Þ¤¨¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢ÊÁËÜÍ¤¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤é¤¬½¸·ë¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¡£ËÜºî¤¬¼«¿È½é¤Î»þÂå·à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ÓÌÚÂ¼½Å¡ÊËÜÌÚ¡Ë¤ÏË½µÔ¤Ê¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¤ä¤êÊý¤ËÈ¿È¯¤·¡¢äÆ¾ëºîÀï¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£¾ë¤Ï¿¥ÅÄ·³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¸ÉÎ©Ìµ±ç¤Ë¡£¾ëÆâ¤Î·ìµ¤À¹¤ó¤Ê²È¿Ã¤¿¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Â¼½Å¤ÏºÊ¡¦ÀéÂåÊÝ¡ÊµÈ¹â¡Ë¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¡¢¾ë¤È¿Í¡¹¤ò¼é¤í¤¦¤È¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¾ëÆâ¤Ç¤¢¤ë¾¯Ç¯¤¬»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¸å¤â²ø»ö·ï¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ì©¼¼¤È²½¤·¤¿¾ëÆâ¤Ë¤¤¤ë²È¿Ã¤ä¿ÈÆâ¤ÎÃ¯¤«¡£¾ë³°¤ÏÅ¨·³¡£¾ëÆâ¤Ë¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡£Ã¯¤â¤¬µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Â¼½Å¤ÏÏ´²°¤ËÍ©ÊÄ¤·¤¿Å¨Êý¤Î´í¸±¤Ê·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤È¶¦¤ËÆæ¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢äÆ¾ëÃæ¤Î¡È¹õÏ´¾ë¡É¤Î¾ë¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤ÎÆæ¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¼ç¿Í¸ø¡¦¹ÓÌÚÂ¼½Å¡ÊËÜÌÚ¡Ë¤È¡¢Â¼½Å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊá¤é¤ï¤ì¤¿´í¸±¤ÊÅ·ºÍ·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¡¢Â¼½Å¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëºÊ¡¦ÀéÂåÊÝ¡ÊµÈ¹â¡Ë¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡È¾ëÆâ¤Î¥¯¥»¼Ô¤¿¤Á¡É¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£
¡¡Â¼½Å¤Î²È¿Ã¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¤¹¤´ÏÓ¤Î·õ¹ë¤Ç¤â¤¢¤ë½©²¬»ÍÏº²ðÌò¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡£Æ±¤¸¤¯Â¼½Å¤Ë»Å¤¨¤ëË·¼çÆ¬¤Î¹ë·æ¤ÊÁÎÊ¼¡¢´¤ÎÓÇ½ÅÐÆþÆ»Ìò¤Ë¤ÏµÈ¸¶¸÷É×¡£·ìµ¤À¹¤ó¤Ê¼ã¤²È¿Ã¡¢ËÌ²Ï¸¶Í¿ºîÌò¤Ë¤ÏºäÅìÎ¶ÂÁ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¼½Å¤ÎÌ©»È¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ëÁÎÎ·¡¢ÌµÊÕÌò¤Ë¹ÓÀîÎÉ¡¹¡£äÆ¾ë¤¹¤ëÂ¼½Å¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ§·³¤Î¾¡¢¡Ö»¨²ì½°¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¡¢»¨²ìÂ¹Ï»Ìò¤Ë½ÂÀîÀ¶É§¡£Æ±¤¸¤¯¡Ö¹âÄÐ½°¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¿®¿´¿¼¤¤Éð¾¡¢¹â»³ÂçÎ¸Ìò¤òÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¹õÏ´¾ë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¸ø³«¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¡¡¡½©²¬»ÍÏº²ð¡Ê¤¢¤¤ª¤«¡¦¤·¤í¤¦¤Î¤¹¤±¡ËÌò
¹õÂô´ÆÆÄ¤¬½é¤Î»þÂå·à¤ò»£¤ë¡£¤ª¸Æ¤Ó¤¬³Ý¤«¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤óµþÅÔ¤ËÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶¦±é¼Ô¤È´ÆÆÄÆÃÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¥«¥¿¥«¥Ê11Ê¸»ú¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
º£²ó¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼·¯¤¬¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
ËÍ¤¬Åá¤òÈ´¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÄÀ§Èó·à¾ì¤ÇÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£µÈ¸¶¸÷É×¡¡¡¡´¤ÎÓÇ½ÅÐÆþÆ»¡Ê¤«¤ï¤é¤Ð¤ä¤·¡¦¤Î¤È¤Ë¤å¤¦¤É¤¦¡ËÌò
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢¼ã´³¡¢»þÂå·à¤Ë¶ì¼ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡£
µÓËÜ¤â¡¢»þÂå¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²¿¸Î¤«º£¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢Â¼½Å¤ä¡¢´±Ê¼±Ò¡¢ÀéÂåÊÝ¡¢Á´¤Æ¤Î³ëÆ£¤òÅ»¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ê¤Î¤¬¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
±Ç²è¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é°î¤ì½Ð¤ë¡¢Àï¹ñ¤ÎÁÔÀä¤Ê¡Ö³ëÆ£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ò¡¢ÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¡ËÌ²Ï¸¶Í¿ºî¡Ê¤¤¿¤¬¤ï¤é¡¦¤è¤µ¤¯¡ËÌò
ÆóÅÙÌÜ¤Î¹õÂôÁÈ¡¢¤Þ¤¿»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÀèÇÚÊý¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢Ä¹²ó¤·¤Î¤¢¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤ÎÆ·¤Î±ü¤ÎÎÏ¤ËËè²ó¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÌ²Ï¸¶Í¿ºî¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤â¤³¤Î±Ç²è¤Î´°À®¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¹ÓÀîÎÉ¡¹¡¡ÌµÊÕ¡Ê¤à¤Ø¤ó¡ËÌò
µÓËÜ¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬¼Â¤Ï¹ÓÀî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¹õÂô¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ºî¡ØCloud¡Ù¤ËÂ³¤¤Þ¤¿¤è¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¡ÄÌò¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¹ÓÌÚÂ¼½ÅÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎËÜÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¹õÂôÀ¶x»þÂå·àxËÜÌÚ²í¹°x¿äÍý¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª
¹õÂôºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëËÍ¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
³§ÍÍ¡Ø¹õÏ´¾ë¡ÙÀ§Èó±Ç²è´Û¤Ø¡ª
¢£½ÂÀîÀ¶É§¡¡»¨²ìÂ¹Ï»¡Ê¤µ¤¤¤«¡¦¤Þ¤´¤í¤¯¡ËÌò
¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤Î½é¤á¤Æ¤Î»þÂå·à¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¹õÂôÁÈ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤ÈÃúÇ«¤Ë¿×Â®¤ËÌµÂÌ¤Ê¤¯¿Ê¤à¾ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¹õÂôÁÈ¤«¤ÈÀå¤ò´¬¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
À§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¡¡¹â»³ÂçÎ¸¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤À¤ê¤è¡ËÌò
¹õÂô´ÆÆÄ¤È¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¡Ö¸½¾ì¤Ç²¿¤«¤ò°ì½ï¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£»£±ÆÁ°¡¢´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»þÂå·à¤À¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¶«¤Ö¤È°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤Ç¤âËÍ¤Ï¿§¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤³¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀï¹ñ·Ï¿´Íý¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¹õÏ´¾ë¡Ù¤è¤êËÜÌÚ²í¹°¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè166²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ÈÂè12²ó»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È10¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö2022ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥Ù¥¹¥È10¡×¤Î»ÍÂç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Âç¾Þ¤ò»Ë¾å½é¤á¤ÆÀ©ÇÆ¤·¤¿ÊÆß·Êæ¿®¤Î¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ëÀï¹ñ·Ï¿´Íý¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¹ÓÌÚÂ¼½Å¡ÊËÜÌÚ¡Ë¤ÏË½µÔ¤Ê¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¤ä¤êÊý¤ËÈ¿È¯¤·¡¢äÆ¾ëºîÀï¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£¾ë¤Ï¿¥ÅÄ·³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¸ÉÎ©Ìµ±ç¤Ë¡£¾ëÆâ¤Î·ìµ¤À¹¤ó¤Ê²È¿Ã¤¿¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Â¼½Å¤ÏºÊ¡¦ÀéÂåÊÝ¡ÊµÈ¹â¡Ë¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¡¢¾ë¤È¿Í¡¹¤ò¼é¤í¤¦¤È¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¾ëÆâ¤Ç¤¢¤ë¾¯Ç¯¤¬»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¸å¤â²ø»ö·ï¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ì©¼¼¤È²½¤·¤¿¾ëÆâ¤Ë¤¤¤ë²È¿Ã¤ä¿ÈÆâ¤ÎÃ¯¤«¡£¾ë³°¤ÏÅ¨·³¡£¾ëÆâ¤Ë¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡£Ã¯¤â¤¬µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Â¼½Å¤ÏÏ´²°¤ËÍ©ÊÄ¤·¤¿Å¨Êý¤Î´í¸±¤Ê·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤È¶¦¤ËÆæ¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢äÆ¾ëÃæ¤Î¡È¹õÏ´¾ë¡É¤Î¾ë¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤ÎÆæ¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¼ç¿Í¸ø¡¦¹ÓÌÚÂ¼½Å¡ÊËÜÌÚ¡Ë¤È¡¢Â¼½Å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊá¤é¤ï¤ì¤¿´í¸±¤ÊÅ·ºÍ·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¡¢Â¼½Å¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëºÊ¡¦ÀéÂåÊÝ¡ÊµÈ¹â¡Ë¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡È¾ëÆâ¤Î¥¯¥»¼Ô¤¿¤Á¡É¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£
¡¡Â¼½Å¤Î²È¿Ã¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¤¹¤´ÏÓ¤Î·õ¹ë¤Ç¤â¤¢¤ë½©²¬»ÍÏº²ðÌò¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡£Æ±¤¸¤¯Â¼½Å¤Ë»Å¤¨¤ëË·¼çÆ¬¤Î¹ë·æ¤ÊÁÎÊ¼¡¢´¤ÎÓÇ½ÅÐÆþÆ»Ìò¤Ë¤ÏµÈ¸¶¸÷É×¡£·ìµ¤À¹¤ó¤Ê¼ã¤²È¿Ã¡¢ËÌ²Ï¸¶Í¿ºîÌò¤Ë¤ÏºäÅìÎ¶ÂÁ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¼½Å¤ÎÌ©»È¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ëÁÎÎ·¡¢ÌµÊÕÌò¤Ë¹ÓÀîÎÉ¡¹¡£äÆ¾ë¤¹¤ëÂ¼½Å¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ§·³¤Î¾¡¢¡Ö»¨²ì½°¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¡¢»¨²ìÂ¹Ï»Ìò¤Ë½ÂÀîÀ¶É§¡£Æ±¤¸¤¯¡Ö¹âÄÐ½°¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¿®¿´¿¼¤¤Éð¾¡¢¹â»³ÂçÎ¸Ìò¤òÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¹õÏ´¾ë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¸ø³«¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¡¡¡½©²¬»ÍÏº²ð¡Ê¤¢¤¤ª¤«¡¦¤·¤í¤¦¤Î¤¹¤±¡ËÌò
¹õÂô´ÆÆÄ¤¬½é¤Î»þÂå·à¤ò»£¤ë¡£¤ª¸Æ¤Ó¤¬³Ý¤«¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤óµþÅÔ¤ËÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶¦±é¼Ô¤È´ÆÆÄÆÃÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¥«¥¿¥«¥Ê11Ê¸»ú¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
º£²ó¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼·¯¤¬¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
ËÍ¤¬Åá¤òÈ´¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÄÀ§Èó·à¾ì¤ÇÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£µÈ¸¶¸÷É×¡¡¡¡´¤ÎÓÇ½ÅÐÆþÆ»¡Ê¤«¤ï¤é¤Ð¤ä¤·¡¦¤Î¤È¤Ë¤å¤¦¤É¤¦¡ËÌò
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢¼ã´³¡¢»þÂå·à¤Ë¶ì¼ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡£
µÓËÜ¤â¡¢»þÂå¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²¿¸Î¤«º£¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢Â¼½Å¤ä¡¢´±Ê¼±Ò¡¢ÀéÂåÊÝ¡¢Á´¤Æ¤Î³ëÆ£¤òÅ»¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ê¤Î¤¬¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
±Ç²è¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é°î¤ì½Ð¤ë¡¢Àï¹ñ¤ÎÁÔÀä¤Ê¡Ö³ëÆ£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ò¡¢ÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¡ËÌ²Ï¸¶Í¿ºî¡Ê¤¤¿¤¬¤ï¤é¡¦¤è¤µ¤¯¡ËÌò
ÆóÅÙÌÜ¤Î¹õÂôÁÈ¡¢¤Þ¤¿»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÀèÇÚÊý¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢Ä¹²ó¤·¤Î¤¢¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤ÎÆ·¤Î±ü¤ÎÎÏ¤ËËè²ó¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÌ²Ï¸¶Í¿ºî¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤â¤³¤Î±Ç²è¤Î´°À®¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¹ÓÀîÎÉ¡¹¡¡ÌµÊÕ¡Ê¤à¤Ø¤ó¡ËÌò
µÓËÜ¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬¼Â¤Ï¹ÓÀî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¹õÂô¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ºî¡ØCloud¡Ù¤ËÂ³¤¤Þ¤¿¤è¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¡ÄÌò¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¹ÓÌÚÂ¼½ÅÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎËÜÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¹õÂôÀ¶x»þÂå·àxËÜÌÚ²í¹°x¿äÍý¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª
¹õÂôºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëËÍ¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
³§ÍÍ¡Ø¹õÏ´¾ë¡ÙÀ§Èó±Ç²è´Û¤Ø¡ª
¢£½ÂÀîÀ¶É§¡¡»¨²ìÂ¹Ï»¡Ê¤µ¤¤¤«¡¦¤Þ¤´¤í¤¯¡ËÌò
¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤Î½é¤á¤Æ¤Î»þÂå·à¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¹õÂôÁÈ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤ÈÃúÇ«¤Ë¿×Â®¤ËÌµÂÌ¤Ê¤¯¿Ê¤à¾ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¹õÂôÁÈ¤«¤ÈÀå¤ò´¬¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
À§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¡¡¹â»³ÂçÎ¸¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤À¤ê¤è¡ËÌò
¹õÂô´ÆÆÄ¤È¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¡Ö¸½¾ì¤Ç²¿¤«¤ò°ì½ï¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£»£±ÆÁ°¡¢´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»þÂå·à¤À¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¶«¤Ö¤È°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤Ç¤âËÍ¤Ï¿§¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤³¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£