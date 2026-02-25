¡ÚÂ®Êó¡Û´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¹ñÆ»158¹æ¤Ç¡ÖÅÚº½Êø¤ì¡×¤ÎÄÌÊó¡¡¼Ö¤¬ÅÚº½¤Ë¾è¤ê¾å¤²1¿ÍÈÂÁ÷
25ÆüÁáÄ«¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¹ñÆ»158¹æ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÄÌ¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤È¹â»³ÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»³»ÔÃ°À¸ÀîÄ®±ö²°¤Î¹ñÆ»158¹æ¤Ç25Æü¸áÁ°5»þ22Ê¬¤´¤í¡¢¡ÖÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¼Ô¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¼Ö¤ÇÅÚº½¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æ»Ï©¤òÅÚº½¤¬Ê¤¤¤¡¢ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£