¡Ö£Á£É¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í´«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡×°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢°Ü½»Àè¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°ÅÁ¤¨¤ë¡Ä¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢¡ÖºÇ¤â°Ü½»¤·¤¿¤¤¸©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÁí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Öº£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤É¤³¤«¤Ø°Ü½»¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤ë»þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê°Ü½»´õË¾ÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬ºòÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢¡¦°Ü½»¸òÎ®¿ä¿Êµ¡¹½È¯É½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¡££±°Ì¤Ë·²ÇÏ¸©¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡££²°Ì¡¦ÆÊÌÚ¸©¡¢£³°Ì¡¦Ä¹Ìî¸©¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤ËÂ³¤£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£±°Ì¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È°Â½»¥¢¥Ê¡£¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÅÔÆâ¤Ø¤ÎÄÌ¶ÐÁ°Äó¤Ë£³£°Âå¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖµîÇ¯£±°Ì¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢£Á£É¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·²ÇÏ¸©¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤ä¤é¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£