女優の白石まるみが23日、自身のインスタグラムを更新。「おくさまは18歳」などで知られる元祖国民的アイドル女優との2ショットを投稿した。



【写真】「高木飛鳥」から56年 元祖国民的アイドル女優と花の82年組の2ショット

「岡崎友紀さん♡私、大好きでした♪」という白石。公開した写真の隣には女優・岡崎友紀の姿が。「まるみちゃんとは初めて会った気がしないと言われました。 嬉しい」と並んだ笑顔からも対面した喜びがあふれている。



一方の岡崎も「今日は白石まるみさんとご一緒しました」と同日更新のブログで報告。2人の写真をつけて「綺麗に見えるアプリらしく おかげさまで色白な私です～！ いろいろ便利になりましたね～」と、ちゃめっ気たっぷりにつづっている。



岡崎は1953年生まれ、東京都出身。子役として舞台やテレビに出演し、70年には歌手デビューも果たした。高校教師と女生徒との秘密の結婚を描いた同年のTBS系ドラマ「おくさまは18歳」が大ヒット。国民的アイドルとしての地位を確立した。78年にソニー創業者の長男と結婚も81年に離婚。ミュージシャンと再婚したが、2005年に離婚している。



また、白石は同じ日に本名で書かれた、シナプス療法基礎試験の合格証をアップ。英国LCICI認定チャンピサージセラピストや英国LCICI認定インストラクターの資格を持つが、さらに新たな資格を取得したことを明かした。神経に着目した治療法で「日本ではまだよく知られていない分野の施術で、神経からくる痛みを取り除く可能性が多大にある施術。めっちゃハマってます。」と記している。



（よろず～ニュース編集部）