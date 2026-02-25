Äê´ü¾ºµë¤ä¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¾®´ë¶È¡¢¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Ç¼ê¼è¤ê¥¢¥Ã¥×¤â
Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤Ï¡¢¡ÖÄê´ü¾ºµë¡×¤ä¡Ö¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼êË¡¤Ç¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿´ë¶È¤Ë¤è¤ë¼Â¼ÁÅª¤ÊµëÍ¿¥µ¥Ýー¥È¤ò»Ø¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¡×¤À¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ä°úÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È4¼Ò¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó2026¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¿©»ö¤ä²ÈÄÂÊä½õ¤Ê¤É¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡¢¼ê¼è¤ê¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤À¡£
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢78.4¡ó¤¬¡ÖÄÂ¾å¤²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤â½ÅÍ×¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ï°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð·ÐÈñ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀáÀÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï»¿Æ±´ë¶È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ê¿©»öÊä½õ¡¢½ÉÇñ³ä°ú¡¢¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡Ë¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¤Þ¤¿¤ÏÈ¾³Û¤ÇÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎÆ³Æþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£1·î»þÅÀ¤ÇÌó180¼Ò¤¬»¿Æ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¸þ¾å¡×¤ò·Ç¤²¤ë´ë¶È¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾¶È°÷¤¬¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¦¤Á¤Î1¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¾ー¥È¥ïー¥¯¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤À¤È1¿Í7Ëü4382±ß～¤À¤¬¡¢»¿Æ±´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤Ï7³ä°ú¤¤Î2Ëü1000±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥ê¥¾ー¥È¥ïー¥¯¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼Ò°÷¿ôÌó250¿Í¤Î´ë¶È¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ç¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ò¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬ËÜ¼Ò¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¤¤Î½ÉÇñÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë3Ç¯Á°¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿¡£½ÐÄ¥Èñºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼Ò°÷¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÆþ»³¾Ï±É¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥ê¥ïー¥ÉÀïÎ¬¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµëÍ¿¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥ÕÀß·×¤äÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÁÈ¿¥¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥Èー¥¿¥ë¤ÎÊó½·¤Ç¿Í¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯Ê¬ÇÛÎ¨¤¬Ìó7³ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¸½¾õ¤Ç¤â´ë¶ÈÍø±×¤ÎÂ¿¤¯¤ò¿Í·ïÈñ¤Ë³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿Í»öÀïÎ¬¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£