「最強にかっこいい」浜崎あゆみ、引き締まったウエストを披露した衣装SHOTに絶賛の声「美しすぎる」
2月23日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。
浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「Sneak peek from yesterday」「昨日おまさが撮ってくれたシモ子劇場のオフショット第一弾」とコメントし、引き締まったウエストを披露した黒のレザー衣装SHOTを公開した。
続けて、「おまさがシモ子のアシスタントだった時代からよーく知ってる身としとは、現場に2人がカメラマンとしてそれぞれに機材背負って立っているのを見るのが非常にエモくもあり、時間の経過にビビる瞬間でもあるわけでw」「#scapegoattour #ayuscapegoat」などと、カメラマンらとの関係性を覗かせるエピソードも綴った。
この投稿に対し、ファンからは、「最強にかっこいい」「美しすぎる」「素敵すぎる」「色気すごい」「ビジュ良すぎる」など、絶賛のコメントが集まっている。
デビュー27周年を迎えた現在も精力的な活動を展開する浜崎。投稿でも触れていたライブツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A(ロゴ) -Scapegoat-」は、4月8日に有明アリーナにて行われる東京公演を皮切りにスタートする。
また、Instagramアカウントでは仕事やプライベートのオフSHOTなどを掲載することも多く、2月17日の投稿では、美しい肌が際立つ美麗アップSHOTを掲載していた。
画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより