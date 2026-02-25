100均でこんな本格的なの買えるなんて…！実は明治創業の老舗商品！100円って侮れない食材

ダイソーをパトロールしていると、食品売り場で気になる商品を発見。なんと明治創業の老舗商品が￥108（税込）で販売されていたんです！スティック型の合わせだしパウダーで、実際に使ってみるとサッと溶けるから忙しい朝にもおすすめ。アイデア次第で様々使い方ができ、毎日の料理に旨みと深みがアップしますよ♪

商品情報

商品名：深みの素

価格：￥108（税込）

内容量：48g（4g×12本入り）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901497470030

ダイソーをパトロールしていると、食品売り場で気になる商品を発見。その名も『深みの素』。1本4gのスティック型小袋が12本入って、お値段は￥108（税込）でした。

国産のにぼしが使用されている、昆布や椎茸の合わせだしです。便利そうだったので早速購入してみました。

製造者はなんと、100年の歴史がある「かね七株式会社」。まさか明治創業の老舗商品がダイソーで買えるなんて驚きですよね。

スティック1本分の使用目安は、味噌汁4人分、煮物のだし4人分、めんのかけつゆ2人分です。他にも使用例がパッケージの裏面に記載されているので、パッと確認できるのが嬉しいです。

100円とは思えない！本格的すぎるダイソーの『深みの素』

今回は味噌汁に使っていきます。パウダー状でサッと溶けやすいのがGOOD。だし自体にしっかり味が付いているため、お味噌はいつもより少なめに溶くのがコツです。

完成したのがこちら。風味と塩味が強く出るので、味噌に負けないコクがある仕上がりに。煮干し特有の香ばしさと、ほのかな苦味を含んだ本格的な味わいです。とはいえ、昆布や椎茸のエキスも入っているためか角が立ちすぎず、まろやかな後味が魅力。スティックをサッと入れるだけで、まるで時間をかけて煮出したような深みのあるお味噌汁に大変身します。

アイデア次第で様々な使い方ができ、例えば粉末を少量たまごかけご飯にかけると旨味がアップします。忙しい朝にもおすすめなのでお試しあれ♪

今回はダイソーの『深みの素』をご紹介しました。

小分けで使いやすく、アウトドアや長期の旅行などにもっていくのもアリ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。