100均で画期的な商品見つけた…！まさかの2WAY？！驚くほどよく伸びる便利グッズ
普段使いにぴったり！セリアの100円ヘアゴム
セリアは日常使いしやすいアイテムがプチプラでそろうのが嬉しいですよね。
今回は、ヘアアクセサリー売り場で見つけたヘアゴム2種をご紹介します。
価格はどちらも110円（税込）。シンプルで使いやすいものがいいけれど、デザイン性も重視したい方にぴったりのアイテムです。
締め付け感ゼロ！驚きの伸縮性！『ジャージヘアゴム big 3P』
商品名：ジャージヘアゴム big 3P
価格：￥110（税込）
内容量：3本入
販売ショップ：セリア
JANコード：4539314533295
こちらのジャージヘアゴムは、モノトーンの3本セット。
ふわっとした質感で、長時間つけていても負担にならないタイプです。
一見よくあるヘアゴムですが、注目すべきはその伸縮性。
そのままぐいっと伸ばして、カチューシャやヘアターバンのように使うことができるんです！
一般的なヘアターバンよりもかなり細身なので、見た目もすっきり使えます。
旅行やジム、スパでの使用にぴったりです。コンパクトなので持ち運びもラク。
毛量や髪型によっては、ホールド力に物足りなさを感じるかもしれませんが、前髪なし・ロングの筆者は問題なく使えました！
髪の毛がぱらぱら落ちてくることもなく、快適でした。
しかも頭につけてもまだ伸びに余裕があり、とにかくつけている感じがしないのがすごいところ！締め付け感ゼロで快適に使えます。
もちろん、普通のヘアゴムとしても使えます。
筆者はヘアターバンとして繰り返し使ったところ、流石に伸びてしまったので、何重かにして使っています。
しっかりまとまる！するっと取れる！『デザインゴム くしゅくしゅ 2P』
商品名：デザインゴム くしゅくしゅ 2P
価格：￥110（税込）
内容量：2本入
販売ショップ：セリア
JANコード：4539314536371
こちらのヘアゴムは茶系の2本セット。おうち使いにも、ヘアアレンジにも◎
くしゅくしゅっとしたシワのあるデザインがかわいいです♡
表面にシワがあるので、ホールド力があります。それでいて、するっと取れるところがお気に入り。
髪の毛が絡まりにくく、髪の毛が細めの方でも快適に使えます。
今回は、セリアの『ジャージヘアゴム big 3P』と『デザインゴム くしゅくしゅ 2P』をご紹介しました。
朝の洗顔やメイク時など、髪の毛をちょっとまとめたいときにもおすすめです。ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。