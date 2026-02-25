¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¡¢¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡Ö½Õ¹á¤ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¡¡3·î1Æü¤«¤é
¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡Ö½Õ¹á¤ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¢¡×¤ò3·î1Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤Ï·îÂØ¤ï¤ê¤Ç¡Ö³¤Ï·¥«¥À¥¤¥Õ´¬¥Õ¥é¥¤ ¥ï¥«¥â¥ì¥½¡¼¥¹¡×¤ä¡ÖÂä¤Î¥Ý¥ï¥ì ¥¢¥µ¥ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡×¡¢¡Ö³ï¤Î¥ì¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ò¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¹ñ»ºµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö½Õ¤ÎºÌ¤ê¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¥é¥À¡×¡¢¡Ö³¤¤Î¹¬¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×¡¢¡Ö³¤Ï·¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¢É÷¡×¡¢¡Ö¥«¥ì¥¤¤Î¥ï¥¤¥ó¾ø¤· ºùÉ÷Ì£¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤È¡Öçõ¥Ð¥Ë¥é¥¿¥ë¥È¡×¤ä¡Öçõ¤ÎÆ¦Æý²Ö¡×¤Ê¤Éµ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿4Ì¾°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤´¿Á÷·Þ²ñ¥×¥é¥ó¤â4·î30Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤«¤é³ä°ú¤¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢10Ì¾¤´¤È¤Ë1Ì¾ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï2³¬¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥»¥ê¡¼¥Ê¡×¡£Äó¶¡»þ´Ö¤Ï¥é¥ó¥Á¤¬¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤é¸á¸å2»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç90Ê¬¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¸á¸å5»þÈ¾¤«¤é8»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç120Ê¬¡£ÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í5,000±ß¤«¤é¡¢65ºÐ°Ê¾å4,500±ß¤«¤é¡¢¾®³ØÀ¸2,500±ß¤«¤é¡¢ÍÄ»ù1,250±ß¤«¤é¡¢3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡£