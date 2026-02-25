100均でついに発見！「人気のアレに使えたらお得じゃん！」高コスパな商品をお試しレビュー
商品情報
商品名：スイスイクリーン洗面台のゴミガード4個入
価格：￥110（税込）
全体のサイズ（約）：直径56mm×高さ31mm
バスケット部分のサイズ（約）：直径32mm×高さ16mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4582281742221
4個入りで100円と高コスパ！セリアの『スイスイクリーン洗面台のゴミガード4個入』
なかなか尽きない、洗面台のゴミ受けの悩み。掃除しにくかったり、見た目がスッキリしなかったり、コスパが悪かったり…ぴったりのものを見つけるのは難しいですよね。
そんな中、セリアで気になる商品を発見！『スイスイクリーン洗面台のゴミガード4個入』という商品です。
実は筆者、同じくセリアで販売されている『スイスイクリーン目隠しできる洗面台のゴミガード』という商品を使っています。シルバーの目隠しカバーがついている、人気のタイプのゴミガードです。
バスケット部分に溜まったゴミや髪の毛を隠してくれて、見た目にも清潔感を保てるのが気に入っています。
今回購入したゴミガードは「スイスイクリーン」という名前が商品名に含まれているので、互換性があるかなと思い買ってみました。
シルバーの目隠し付きの商品は、2個で110円（税込）。一方、今回ご紹介している商品は4個で110円（税込）です。
こちらの商品に目隠しカバーを取り付けられたら、かなり低コストに抑えることができます。
まずは、今回購入した商品の使い心地をチェックしてみました。
カバー付きの商品と同様、バスケット部分がメッシュ構造なので、目詰まりしにくくストレスなく使えます。
ゴミが溜まっても中央のメッシュ芯から水が流れる設計になっているので、こまめに掃除するというプレッシャーから解放されるのがいいなと思います。
カバー付きの商品との互換性はあるの…？さっそくお試し！
今回購入した商品に、カバーを取り付けてみました。互換性があれば最高！と思って購入したのですが、サイズははっきりいって微妙です…。
もともとのセットはカバーがカチッとハマりますが、白いほうはゆるさがあり、指で弾くと簡単にカバーが外れてしまいます。
しかし、水をかけても外れる様子がないので使えなくもない…といった感じです。カバーはしっかりとハマらないので、気になる方は避けた方がいいかもしれません。
今回はセリアで見つけた『スイスイクリーン洗面台のゴミガード4個入』をご紹介しました。
カバーなしでも使い心地が良く、機能性としては優秀だと思いました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。