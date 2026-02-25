「オーラが強すぎ」ボートレーサー、娘3人とのプライベートショットに「目立っちゃうのね…かっこよ」の声
ボートレーサーの峰竜太選手は2月24日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの姿を披露しました。
【写真】峰竜太&子どもたちの姿に反響
また、「ちょっとネガディブになってた心をデトックス ALOHA」と、家族サービスを兼ねた癒しのハワイ旅行であることを明かしています。
ファンからは、「３人の娘さん大きくなりましたね」「写真から伝わるほのぼの感」「家族サービス素敵です」「峰さんのオーラよw ハワイでも目立っちゃうのね…かっこよ」「お揃い着てくれる娘さんたちかわいいです」「オーラが強すぎ」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「写真から伝わるほのぼの感」峰選手は「in Hawaii 家族サービスという名の自分サービスにきました」とつづり、1枚の写真を投稿。ハワイの通りを歩く自身と3人の娘たちとの後ろ姿を披露しています。みんなで色違いのカラフルなTシャツを着こなし、南国らしいリラックスしたムードが漂うすてきなショットです。
「初おろしをワイキキビーチで」同日の別投稿では「初おろしをワイキキビーチでやらせてもらいました」と、俳優の木村拓哉さんが行きつけだというお店で購入した新しいサーフボードとのツーショットなどを公開していた峰選手。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
