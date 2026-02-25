サッポロビールは、「ヱビスビール」ブランドと漫画家の矢沢あい氏のコラボレーション企画「門出を彩るヱビスの美人画展」を、2026年3月4日〜4月13日までの期間、「YEBISU BREWERY TOKYO」（東京都渋谷区）で開催する。

ヱビスビール×矢沢あい 展示イメージ、オリジナルグッズ

同ブランドの歴史を象徴する美人画を、矢沢氏が現代的にアップデートして描き下ろした作品を中心に、門出の季節を彩る展示。3月3日に発売する「ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイン缶」の世界観が、さらに色鮮やかなデザインで楽しめる。

"門出"をテーマに矢沢氏が描き下ろしたという2つの美人画「彩 −あや− 第一景」「彩 −あや− 第二景」を、高さ3.5メートルの巨大作品として、作品の制作背景とともに展示。

来場者それぞれが"自分の門出"を持ち寄り、1つの作品を作り上げる参加型展示も用意する。

さらに、矢沢氏とともにストーリーから考えて醸造された数量限定のオリジナルビール「彩りの幕開け」（東京会場限定）や、本コラボレーション限定デザインのオリジナルグッズの販売も行う（3月22日までは事前整理券が必要）。

福岡・天神でも開催 ビールと展示を同時に楽しむ

3月19日〜3月29日の期間は、福岡・天神のショッピングモール「ONE FUKUOKA BUILDING」でも展示を開催。

「彩 -あや- 第一景」「彩 -あや- 第二景」の大型グラフィックの展示、東京会場と同様の参加型展示を行う。

会場でヱビスビールも販売し、作品を鑑賞しながら味わえる。事前入場予約を行うことでオリジナルグッズが購入可能だ。

オリジナルグッズは、「缶入りステッカー」（3080円、以下全て税込）、「付箋」（1980円）、「エコバッグ」（3300円）は会場販売のみ。

「Tシャツ」（2種、各8800円）、「A5サイズ リングノート」（3080円）、「クリアファイル」（2種、各1100円）、「ポストカード」（2種、各880円）、「ブリキコースター」（2種、各3080円）は会場のほかオンラインでも購入可能。

「巾着ポーチ」（4400円）、「ジークレー版画」（3万3000円）、「ハンカチ」（1980円）はオンライン販売のみ。