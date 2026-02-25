映画音楽界の巨匠が、『ブラックパンサー』シリーズの脚本家ジョー・ロバート・コールが手がけるスリラードラマ「オール・ザ・シナーズ・ブリード（原題：All The Sinners Bleed）」の音楽を手がけることがわかった。製作のが発表した。

本作は作家S・A・コスビーの同名小説『すべての罪は血を流す』（ハーパーBOOKS刊）を、コールの監督・脚本・製作総指揮によって映像化するもの。人種差別が残る小さな町で、初めての黒人保安官となった主人公タイタス・クラウンは、“神の命令”のもと黒人ばかりを狙う連続殺人鬼を追う──。

『ダークナイト』3部作や『デューン 砂の惑星』シリーズなどで知られるジマーは、（2010）『グラディエーター』（2000）『ライオン・キング』（1994）など数々の名作で音楽を手がけてきた。近作には『F1／エフワン』（2024）や、2026年放送「ユーフォリア／EUPHORIA」シーズン3、そしてドラマ版「ハリー・ポッター」など。本作には自ら編成した作曲家チームBleeding Fingers Musicを率いて参加する。

発表にあたり、ジマーは本シリーズを「信仰と暴力、贖罪がもたらす葛藤と、音楽が最も力強く訴えられる複雑な道徳観を描いている」とコメント。コールと原作者コスビーを「恐ろしくも親密で、確かな人間味のある世界を創り上げた」と称え、「不快感と真実に恐れることなく向き合い、混沌と静寂の瞬間に音楽が息づくシリーズに参加できることを誇りに思います」との声明を発表した。

また、コールはジマーを「忘れがたいテーマと没入感あふれる音楽を生み出し、観客を物語の世界へと感情的に引き込む」実力者だと語った。「このシリーズは、私たち人間の光と闇を描き、そのどちらが勝利するのかを探求しています。ハンスとBleeding Fingers Musicが、音楽を通して、この核心を表現してくれることをとてもうれしく思います」。

主演は「ギャング・オブ・ロンドン」（2020-）のショペ・ディリス。共演には『天国と地獄 Highest 2 Lowest』（2025）のジョン・ダグラス・トンプソン、「ザ・モーニング・ショー」のニコール・ベハーリー、『ランニング・マン』（2025、日2026）のダニエル・エズラのほか、ゲストとして『WEAPONS／ウェポンズ』（2025）グラディス役のエイミー・マディガン、「ベター・コール・ソウル」「ブレイキング・バッド」のジャンカルロ・エスポジートらが出演する。

Netflixドラマ「オール・ザ・シナーズ・ブリード（原題：All The Sinners Bleed）」の配信時期は未定。撮影は2025年11月より実施されている。

