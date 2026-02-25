機械工業部品のミスミグループを1万人規模の企業に成長させた本社名誉会長の三枝匡さん（黒岩）は、2002年に創業社長から社長就任を打診された際、経営状況を把握すべく社内を歩き回った。するとそこには、「健全」とされていた社外評価とはまるで真逆の惨状が広がっていた――。（第1回／全2回）

■企業の多角化戦略に潜む「落とし穴」

黒岩がミスミ社内を歩き回り、経営の実態に触れる活動が始まった。

ミスミの本業は創業のときから一貫して機械工業部品の販売だったが、近年は本業と関係のない多角化新事業に力を入れているようだ。黒岩が社外取締役に選任された6月の株主総会で、社長は新規事業計画を次のように発表した。

・ミスミはチーム制と呼ぶユニークな組織形態で事業を推進している。

・創業の事業である機械工業部品事業と、新しい多角化新事業の両方を合わせて、前年度は12チームがあった。今年度は新規に5チームを発足させ、合計17チームに増やす。

・多角化新事業の分野で、今後さらにチームを増やし、5年後には30〜35チームにする。

黒岩はその場で、その経営方針に不自然なものを感じた。社員340人で商社機能しか持たない小さな会社が、一度にそれほどたくさんの新規事業を立ち上げ、並行して育てられるのか。

何はともあれ黒岩は、社内観察の対象を新規事業分野に絞ることにして、歩き始めた。

会社改造の要諦1【異常を感知する能力】 社内を歩くと、社員の何気ない言葉や冗談のかげに、問題の徴候がチラリと見える瞬間がある。有能な経営者は、その一瞬に、本来ならそこにあるはずのものがないか、ないはずのものがあるかを感知する。異常を感じたら中に入って、現物に触れ、嗅ぎ、舐めてみる。問題なければサッと引き上げる。経営者の仕事は朝から晩まで、このタッチ・アンド・ゴーの繰り返しである。異常を感知できるかどうかは、その人が過去に蓄積してきたフレームワークの量による。

■居酒屋向け食材、動物薬、自動車部品――多様な事業内容

意外だったのは、ミスミの事業チームというのはわずか数名、多くても10名程度の少人数で動いていることだった。それぞれの事業内容を聞いた。驚きの連続だった。

・世の新聞や雑誌の編集者は、記事に使う人や景色などの写真の入手に手間がかかる。事業チームは著作権対象外の、さまざまな画像を在庫しておき、すぐに送り届ける。

・町の居酒屋は調理場が狭いのでメニューが限られる。事業チームは電子レンジでチンをすればすぐに出せる加工食材を、短納期で届ける。

・町の動物病院で使う動物薬は、人間用の医薬品卸商が扱うが、販売量が少なく、面倒な手間のかかる商品である。事業チームは動物薬専門で動物病院に短納期で届ける。

・日本で外国車を修理すると修理費が高い。事業チームは海外から「非純正品」（自動車メーカー以外が売る非正規部品）を安く調達し、日本の外車修理工場に売る。

・町の商店が出す「看板・サイン」は、注文してから日数がかかり、値段も高い。事業チームは町に店舗を開き、短納期で、手ごろな値段で納める。

聞いて回って、黒岩は本当に驚いた。たちまち一つの判断に達した。

「これはダメだ……。これじゃ、ミスミの多角化戦略は成功しない」

創業社長が10年近くも注力してきた多角化新事業を、黒岩はたった一日で、まさに一刀両断で、否定する結論を出してしまったのである。

■本業の強みを一切無視した多角化事業

黒岩の即断には彼なりの根拠があった。まず黒岩は30代後半に、日本で独立系と言われるベンチャーキャピタル会社を設立し、その社長を経験していた。日本やシリコンバレーで投資活動を行い、どんなベンチャーが有望かを見分ける経験を積んでいた。プロのベンチャーキャピタリストは、自分が投資したお金が、ある確率で失われてしまうという痛みを味わう中で、投資判断の能力を高めていく。彼にはその経験があった。

要諦1に従って社内に入った黒岩がすぐに感知した問題は、ミスミのこれらの多角化事業がミスミの本業から離れ、まるで関係のない市場に飛んで行って、バラバラな事業を興していることだった《感知項1》。

どの事業も、ミスミの本業である機械工業部品事業の強みを利用していない。加えて、新事業同士もバラバラで、互いにシナジーがない。「事業シナジー」という重要な戦略要素をこれほど無視している経営に、強い違和感を覚えた。

■バラバラすぎて相乗効果が全く得られていない

会社改造の要諦2【事業のシナジー（相乗効果）】 事業シナジーが得られるのは、〇業・商品に関連性がある、共通の開発技術を使っている、６δ未寮源佐霹廚鮖箸辰討い襦↓と稜筌船礇優襪重なっている、ジ楜劼重なっている、Υ存のブランドイメージを利用できる、Ь，狙錣防要な競争要因で強みになるものが他に社内にある、など。

なんとミスミの多角化新事業は、これら 銑Г離轡淵検射彖任里垢戮討坊腓韻討い襪里澄シナジーがなければ、世間の中の誰かがゼロから素手で事業を立ち上げるのと何も変わらない。あるのはお金だけということになる《感知項2》。

黒岩はこの「シナジーなき多角化戦略」を「バラバラ病」と呼ぶことにした。聞いてみると、多角化新事業のすべてが成長しておらず、すべてが赤字かそれに近い状態だという。これほどバラバラな多角化を行えば、当たり前だろう。

それが10年近い多角化新事業戦略の結果だ。なぜ、軌道修正をしないのか。創業社長は今年の株主総会で、依然として同じ戦略を続けるだけでなく、事業数を30〜35に増やすと言っていた《感知項3》。

■成長しない多角化事業を切る決断もできない

会社改造の要諦3【赤字の良性と悪性】 ベンチャー初期に出る赤字は、将来が楽しみな「良性」の赤字である。しかし成長せず、当初描いていた将来像が見えなくなれば、続く赤字は「悪性」に転じている。その場合、悪性が再び良性赤字と呼べるようになる大きな戦略転換はありうるのか。それが見えないなら、傷が大きくなる前に撤退するのが最善である。

日本では当時、上場会社が事業別損益を開示することは義務づけられていなかったから、株主にはミスミの多角化事業が赤字であることは見えていない。だから、一つひとつの事業が大して伸びなくても、新事業の数を増やして合計の売上高が大きくなったのを見て、多角化事業全体が順調に伸びているように錯覚することが起きる。

ミスミの多角化新事業の一つは8年前に立ち上げたが、今も赤字だ。そんな事業はもはやベンチャーとは呼べない。単なる失敗事業だ。成長しない多角化新事業をやめさせる決断ができない経営は、会社全体の戦略をダラケさせる《感知項4》。

■大企業の社内ベンチャーは「ふるい落とし」が甘くなりがち

会社改造の要諦4【社内ベンチャーの弱点】 大企業の社内ベンチャーは、「探索 → 実験 → 選別 → 本格勝負」という正当な段階を踏んだ上で、もし成功確率が低いとなれば、早めに撤収することが重要だ。大企業の社内ベンチャーでは、そのふるい落としが外部のプロの世界に比べて甘くなりがちだ。社内でベンチャーを行う者も、行わせる者も、両方が素人だと、甘い議論だけで判断ステップを通過させ、継続資金を出してしまう。それを繰り返せば、一件一件が小さくても、経営失敗の被害総額は拡大する。

黒岩は複雑な思いだった。ミスミが多角化戦略に走るなら、初期赤字が大きくなってもいいから、本業の利益で支えることができるうちに思い切った勝負を仕掛け、できるだけ早く高成長期に入らなければならない。それに成功すれば、成長期後半にはかなり大きな事業になり、キャッシュフローもプラスに転じ、次の新事業を育てる余裕も出てくる。ミスミでは、現実にはそのパターンに乗っている新事業が一つもない。

・そもそも、最初の事業選択の段階で、十分に魅力のある事業を選んだのか、怪しい。

・ベンチャー経営陣として、十分な経営技量を持つ経営者人材を配置したのか、怪しい。

・創業社長は事業開始後にハンズオンで立ち入り、十分な戦略指導を行わなければならない。それをしているのか、怪しい。

・事業継続性に疑問が出てきたら、タイムリーに撤収を判断する必要がある。経営者のウデと覚悟の見せどころだ。その準備体制と覚悟はできているのか、怪しい。

経営経験豊かで聡明な幹部がいれば、このようなズルズル経営は起きない。創業社長以外に、ミスミの重要な経営判断に関与している役員は誰だろう。黒岩は取締役会の出席者を思い出してみた。それらしい人はいない。創業社長は一人で社長室に籠もり、訪れる部下も少ないようだ。リスキーな経営を行っているのに、強い指導体制が整っている印象は薄い《感知項5》。

■「年間赤字額は1億円まで」通達は大悪手

黒岩は複数の役員から深刻な話を耳にした。

「何年か前に、当時の管理担当役員が、多角化事業チームに許される年間赤字額は上限1億円までと、事業チームのすべてにお触れを出したのです。その範囲内でやれと」

そんな通達を出したら、事業責任を負う役員たちは、初めから戦略の自己規制を始める。大きな勝負を仕掛けるべき時に勝負しなくなる。

黒岩は次のように推察した。ミスミ本社の事業管理体制は弱く、社長も個々の事業に密着していない。年度途中の業績チェック体制も甘いようだ。だから、多角化新事業で誰かが大きな投資や商品の値引きなどを勝手に決めて勝手に実行してしまう恐れがある。そうなっても、経営者も管理部門もしばらく気づかない。多角化新事業のあちこちで火の手が上がる可能性がある。

そこで管理担当役員は、初めから各事業チームに許す赤字上限額を一律に規制した。それが守られる限り、会社全体の損失額は大きくならない。この規制を出した当の役員はもうミスミにはいない。しかし、ルールはそのまま生きているらしい。

■リスクを避けさせるようなベンチャーなどやらないほうがマシ

黒岩の目に、それは会社が戦略のアクセルとブレーキを同時にかけ、社員の「企業家精神」にフタをしてしまう愚かな規制に映った《感知項6》。ベンチャー事業は刻々変化していくから、どの事業でどれほどの赤字を許容するかは、まさにトップ判断であり、それが経営者の仕事の醍醐味ではないのか。

黒岩自身が過去に社長だった会社で、「赤字の出し方が足りない」と部下を叱ったことが何度かあった。リスクに対して萎縮しがちなサラリーマン幹部には、そう言ってけしかけることが、トップとして正しい姿勢だと彼は信じてきた《感知項7》。

会社改造の要諦5【同じ船に乗る】 上位者が自らリスクに責任をとるスタンスをとれば、事業責任者も社員も、勇気百倍になる。これを黒岩は「トップも同じ船に乗る」と表現してきた。逆にリスクを避けさせるような自縄自縛を課すなら、その経営者は社内ベンチャーなど、初めからやらないほうが賢明だ。

