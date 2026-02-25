「広島春季キャンプ」（２４日、沖縄）

鋭い振りはここからの上昇を予感させた。インフルエンザで沖縄キャンプ序盤に療養していた広島・秋山将吾外野手（３７）が全体メニューに再合流した。「早く戻りたいと思っていた」という中、シート打撃でさっそく５打数３安打。快調ぶりを際立たせた。

床田とドラフト２位・斉藤汰と対戦し、床田からは右前打と二塁への内野安打を放った。斉藤汰からは直球をたたいて鋭い当たりでの中前打とした。「この時期に身内から打ってもね…」と苦笑いを浮かべつつも「いつもの試合ではしないアプローチもした。それがうまくいったから３安打というのとは違うけど、すごく有意義な時間だったと思う」と収穫を口にした。

１５日の練習試合・巨人戦（那覇）に出場した翌日に３９・５度の高熱が出てインフルエンザと診断された。感染症のため、５日間はホテルの自室から出ることができず、ジムの利用も制限された。「その分ウズウズしていた」。２１日から練習を再開。はやる気持ちを抑えつつ、対外試合を行っていたチーム本隊とは離れて汗を流してきた。

外野陣ではドラフト１位・平川を筆頭に中村奨、辰見などがアピール中。「若い子たちがすごい結果を出しているのも映像で見ていた。そういう意味でも早く戻りたいと思っていた」と秋山は力を込める。

２８日と３月１日に行われる楽天とのオープン戦（倉敷）の出場にも意欲的だ。慎重さも保ちながら状態を上げていき、競争の輪に加わる。