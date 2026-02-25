クラブの“正しい軌道”ってどこなの？幡野夏生がわかりやすく解説

いま注目の女性コーチによるレッスン。

多くのプロに指導を受けてきており、自身もオンラインレッスンも行っている幡野夏生プロが読者の悩みに答えます。

【お悩み】クラブと体の動き、両方、同時に意識できないよ……

クラブを正しく動かすのが優先です！

Q：レッスンでは「クラブはこう、体はこう」と2つ、ときには3つ以上のことを同時に意識して動かさなくてはいけないことがありますが、私、ひとつが精一杯です。ひとつに絞るとしたら何が大切ですか？

【Natsuki's解決法】まずはクラブ！正しい通り道をマスターしましょう

A：このお悩みは、私がレッスンのモットーとする「体とクラブを同調させて軌道が安定すればゴルフはもっと簡単になる」に当てはまりますね。どちらも大事ですが、まず意識するのはクラブです。体の動きがよくても、クラブの軌道が悪いと結局はダメ。クラブの正しい軌道に対して、体が同調するようにスイングしてください。

クラブの正しい軌道は、ハーフスイングまではライ角を意識してクラブを動かす。前傾角度をキープしながらバックスイング、ダウンスイングからインパクト、そしてフォローでクラブがシャフトプレーンをなぞるように振る。「クラブのポジションと通り道はココ！」と徹底して反復することが、スピード上達への近道です！

シャフトプレーンをきちんとなぞるようにクラブを動かす（写真上）。体が深く回っていても、体重移動ができていても、クラブが正しい軌道を通っていないとミスしやすくなってしまう（×）

「やっぱりハーフスイングのゾーンが大事ですね」と夏生先生。腰の高さの振り幅でバックスイング、ダウンスイングからインパクト、フォローでクラブが、シャフトプレーンを正しくなぞる反復練習は”基礎練習”といっても過言ではない！

いかがでしたか。クラブの通り道をぜひ意識してみてください！

幡野夏生

●はたの・なつき／神奈川出身。2019年「富士通レディース」5位など、ツアーでも活躍。これまで多くのツアープロコーチに習った（おそらく日本一の人数）理論や自身の経験と研究をもとにレッスン活動もスタート。LPGAのプロテストとティーチングプロ資格の取得もあきらめないガンバり屋さん。

●活動場所は？

10月15日から、MOSHサイト内（https://mosh.jp/）でオンラインレッスン（LINEで動画添削サービス）を開始。

●レッスンのモットーは？

ゴルフは、体とクラブを同調させて軌道が安定すればもっと簡単になる！

●自身のセールスポイントは？

単に１回ずつレッスンを受けるだけではなく「なぜそうなったのか？」を根本的に理解してもらい、自分でも直せる生徒さんを

増やす指導方法をしています。