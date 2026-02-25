女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は25日、第103話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第103話は、松野トキ（郄石あかり）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）のためのネタ探しの道中、古い言い伝えに詳しい吉野イセ（芋生悠）という女性に出会い、興味を持つ。その頃、熊本第五高等中学校は廃校の話がいよいよ現実味を帯びる。同僚ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）の言葉に、物書きとして生きていくというヘブンの決意が揺らぐ。そして、それぞれが持ち寄ったネタが発表される。ヘブンの作家魂に火はつくか…という展開。

村上茂吉（緒方晋）という男性は、イセのことを「呪われた女」と呼ぶ。イセは「人の噂は稲を枯らしますよ」と言い返した。

荒金九州男（夙川アトム）は松野司之介（岡部たかし）に“小噺”を語るが、それは司之介から渋々預かった金を増やすことに失敗した自身の話。「申し訳なか！すまん！よかったら、あんたんとこの異人にこの話ばしてやってくれ」。司之介は正直に打ち明け、以前、小豆相場で増やした分しか手をつけていないと弁解。トキと松野フミ（池脇千鶴）は呆れ返る。この顛末を物語にという司之介に、ヘブンも「チョウシ、ノルナイ」。司之介は平謝りだった。

翌日。トキはイセを、錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）は茂吉を連れてくる。

イセは「襖と人の死」にまつわる言い伝えを披露。しかし、ヘブンの「ナゼ？」には答えられない。茂吉は「人の温もり」にまつわる言い伝え。しかし、最近、クマ（夏目透羽）が話したものと同じだった。

SNS上には「プラマイゼロにw」「少しは賢くなったけど…」「九州男もなかなかのストーリーテラー。そして金はようかんに化けたw」「借金取りや相場師といった、普通は悪く描写されがちな人の方が真っ当というね（苦笑）」「言い伝えに何故？本当？は禁句」「全員気まずい…w」「言い伝え対決、まさかの不発w」などの声。悪くなった場の空気は果たして。