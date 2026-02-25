人生の折り返し地点を迎える50代。子どもが独立し、経済的にも安定しているはずの夫婦に、思わぬ揺らぎが訪れることがあります。「第二の人生を楽しみましょ」55歳の妻のひと言に動揺した56歳の夫の戸惑いを通して、ある熟年世代の夫婦が直面した「すれ違い」の現実を見ていきます。

「第二の人生って、離婚ってこと？」

「定年になったら、2人でゆっくり旅行でもしたいね」

56歳のK介さんがそう口にしたのは、息子の就職が決まり、春から一人暮らしを始めることが決まった頃でした。妻のR子さんは55歳。共働きで、世帯年収は1,800万円。いわゆる“子育て完了目前”のタイミングです。

しかし返ってきた言葉は、思いもよらぬものでした。

「あなたとは旅行に行っても楽しめないと思うから、別々がいいな。お互い第二の人生を楽しみましょ」

冗談めいた口調でしたが、K介さんの胸には深く刺さりました。

それ以来、K介さんは落ち着きません。「第二の人生」ってどういう意味だろう。離婚したい、ということなのだろうか。

本当は聞きたい。けれど、怖くて聞けない。もし「そうだよ」と言われたらどうすればいいのか。

そんな父の様子に気づいたのは、就職を控えた息子でした。

「父さん、最近元気ないけど大丈夫？」

本来なら夫婦の問題。息子に話すべきではない――そう思いながらも、K介さんはつい尋ねてしまいます。

「母さんが言っていた、“第二の人生”って本気なのかな？」

すると息子は、あっさりこう言いました。

「ああ、母さんそれよく言ってるよ。半分本気で、半分冗談だと思うよ」

真実は“離婚願望”ではなかった

後日、K介さんは意を決して妻に尋ねました。そこで分かったのは、意外な事実でした。

R子さんはもともと社交的で、一人行動が好きなタイプ。仕事柄、海外出張もたびたびあります。2年に1度は海外に出かけ、現地に住む友人を訪ねます。週末もよく学生時代の友人や仕事関係の知人とランチに行くなど交友関係は広いほうでした。そして海外に行く際は、K介さんも同行できるときは一緒に行っていました。

しかし、数年前にフランス在住の友人を訪ねた際、食事中にK介さんはスマートフォンを触り続け、会話にほとんど参加しなかったといいます。

「本当に恥ずかしかった。顔から火が出るかと思った」

R子さんはそう振り返ります。

その後も似たようなことが何度か続き、次第にR子さんは「夫を交えて友人に会う」ことをやめました。

今回の発言も、こういう本音から出たものでした。

「あなたは私とは違う性格だし、無理に付き合わせるのも悪いと思ってるの。一緒に楽しめる趣味は一緒にやればいいし、それ以外は別々でもいいんじゃない？」

さらにR子さんはこう続けます。

「私は定年後も再雇用で働くつもり。ずっと家の中で夫婦が一緒、っていうのは正直つらいよ」

どうやら離婚を考えているわけではなさそうでした。

熟年離婚は他人事ではない

とはいえ、K介さんが不安になったのも無理はありません。実際、熟年離婚は一定数存在しています。

厚生労働省の『令和6年（2024）人口動態統計（確定数）の概況』によると、離婚件数全体は減少傾向にあるものの、同居期間20年以上の夫婦の離婚は3万8,756件で、離婚全体の約21.5％を占めています。およそ5件に1件が“熟年離婚”という計算になります。

最後にチクリ、妻からの言葉

「でもね、“何を今さら”って思っているのも事実なの」

R子さんはそう打ち明けました。

「子どもが小さい頃は、食事の準備から寝かしつけ、塾の送迎もほぼ私。正直、私も働いているのになんで私だけって思っちゃったこともある。でもあなたが忙しいのも分かっていたし、人のせいにはしたくなかった。今ほど社会の理解もなかったしね」

だからこそ彼女は考えたといいます。

どうしたら、自分らしく人生を送れるのか。

仕事を続け、友人と会い、海外にも出る。“家庭の外”に自分の居場所を持つことで、バランスを取ってきたのです。

「そうしているうちに、いつの間にか“一人上手”に磨きがかかっちゃったのよ」

その言葉は冗談めいていましたが、そこには長年の積み重ねがにじんでいました。離婚したいわけではない。けれど、「これからは全部一緒」は違う、という意思表示でもあったのです。

改めて考えた「第二の人生」の意味

R子さんにとっての「第二の人生」は、「夫から離れる」という意味ではなく、「自分を中心に生きる」ということでした。

一方でK介さんは、子育てが終わったら自然と夫婦で過ごす時間が増えるものだと思い込んでいました。しかし、妻の話を聞いて初めて、自分がどれだけ無自覚だったかに気づきます。

「そんなこともあったかも、くらいにしか思っていなかった。でも、あれは本当に失礼だったんだなと思いましたし、どこか自分は仕事さえしていればいいと思っていました。それに気づかなかったら本当に離婚されていたかもしれない」

K介さんはそう振り返ります。

夫婦でいることと、ただ同じ家にいることは違う。これから先を一緒に歩みたいのなら、まずは相手の時間や人間関係を尊重し、自分もまた自立しなければならない。

息子が巣立つ春。それは“熟年離婚の入り口”ではなく、お互いが一人の大人として向き合い直す、第二のスタート地点なのかもしれません。