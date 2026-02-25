気象予報士・防災士の山神明理さん（37）がX、インスタグラムを更新。元小学校教諭である山神さんが、今春から再び小学校教諭に戻ることを発表し、話題となっている。



【動画】たくさんの思い出の写真と共に、小学校の教員に戻ることを報告した山神明理さん

山神さんは、「春からは小学校の教員に戻ります」と報告し、動画をアップ。気象キャスターとして活動した期間の写真をスライドショー形式で公開した。また、気象キャスターとしての活動を振り返り、「天気予報をご覧下さった皆様関わって下さった全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」「思いがけず10年近く気象キャスターをさせて頂きました 皆様と過ごせた日々はかけがえのない宝物です！」と関係者へ感謝の言葉をつづった。



山神さんは、転職に至った経緯も明かしている。「いつか小学校の先生に戻りたいと思っており昨夏に『いまだ！』と思って転職活動しました。久しぶりの教員、ドキドキですが子ども達に寄り添えるような素敵な先生になれるよう頑張ります」と、力強く意気込みを語っていた。



SNSでは、「わぁ素敵 がんばってください」「マジすか！？ 青天の霹靂」「明理先生、頑張って！！」「山神さんのリーチくん大好きでした！」「10年のキャスター経験を経て先生に戻るなんて、めちゃくちゃ心強いし素敵だね！」「記憶に残るお天気キャスターでした」「アカリーチ、デカケルン、カエルン懐かしいです」「ありがとうございました 山神さんに幸あれ」「寂しいですが、お元気で」などのコメントがあった。



山神さんは、1988年9月20日生まれ、香川県出身。大学在学中に気象予報士の資格を取得。小学校教諭を経験したのち、気象キャスターとして活動。時には「でかけルン」「かえルン」というカエルのキャラクターとともに報道を行ったり、ラグビー日本代表のリーチ・マイケル選手に扮したりと、ユーモアで視聴者を楽しませた。出演番組には、NHK「NHKニュース7」、｢NHK NEWS おはよう日本｣、「ニュース シブ5時」、日本テレビ「DayDay.」などがある。