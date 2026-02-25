全国農業協同組合連合会と農林中央金庫、JR東日本クロスステーションは、2月21日（土）・22日（日）に、東京駅八重洲中央口 改札外の「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」で、SDGsイベント「つなぐステーション 〜海とお茶とSDGs〜」を開催。期間限定メニュー「江⼾前クロダイ茶漬け」を3月13日まで提供する。

海とお茶のSDGsイベント

全国農業協同組合連合会と農林中央金庫、（株）JR東日本クロスステーションは、2026年2月21日（土）・22日（日）に、東京駅八重洲中央口 改札外の「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」で、海とお茶をメインテーマとしたSDGsイベント「つなぐステーション 〜海とお茶とSDGs〜」を開催した。

フードロス削減と地域活性化を組み合わせた社会貢献活動への取り組みを広く発信する、JR東日本クロスステーションのSDGsプロジェクトの第一弾となる。

「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」は、普段からコーヒーやお茶、おにぎり定食や小倉トーストなどの軽食、よなよなエールやワインなどを提供するカフェで、外国語の案内なども充実しており、インバウンドの旅行客も多く利用している。21日、22日には、カフェスペースの奥で、大船渡産の活ムール貝や、岡山の100年の歴史を持つ里海米、気仙沼の廃魚網を再生したトートバッグなどが、マルシェ形式で販売されていた。

また、日本各地で奮闘する生産者の「生の声」を届けるため、未利用魚の有効活用に対する漁業従事者の想いがつまったドキュメンタリー映像も放映された。



東京駅八重洲中央口 改札外にある「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」

今回のイベントでは、海洋資源と日本茶を活用したカフェメニューとして、希少性が高く市場に出回らないクロダイ（未利用魚）と「はしっこ茶」を使用した特製のお茶でいただく、「江戸前クロダイ茶漬け」を提供する。

21日に行われたプレス向けの説明会では、主催者や出展団体の代表が企画への思いを発表。最初に登壇したJR東日本クロスステーションの安井俊太さんは、「フードロス削減と地域活性化という課題解決のために〈知る〉〈食べる〉〈買う〉を連動させ、日常の選択を〈環境にやさしい選択〉へと変えるきっかけを提供できれば」とコメント。また、これまで鉄道の現場で仕事をしてきた立場として、「駅がただ移動するだけではない場所になれば」とシリーズ化への意気込みを語った。

次に登壇したのは、未利用魚のサブスク「フィシュル!」を展開する株式会社ベンナーズの円城寺椋さん。代々家業が仲買に携わっていたという円城寺さんは、「日本の漁業生産量335万トンのうち、約117万トン（東京ドーム１個分）、3527億円が廃棄されている」と漁業の課題や起業の思いについて説明。日本近海には3800種もの魚種がいるが、認知度や漁獲量が少ない、加工しにくい、サイズが不揃い、傷がついているなどの理由で、私たちの食卓には20〜30種類しか並ばないという。

それらの魚を丁寧に処理してパッキング、冷凍し、魚のミールパックとしてサブスクで販売しているのが「フィシュル!」で、現在有効会員数は1万5000人を突破したそう。今回の提供メニュー「江戸前クロダイ茶漬け」に使用されるのもこのシリーズの１品だが、解凍してご飯にのせて「丼」としていただけるほか、焼くだけ、ゆでるだけの簡単調理で食べられるので、利用することで「未利用魚を活用する」という社会貢献になるという。普段スーパーでは見たことのないようなお魚をいただけるのが楽しみになりそうなサービスだ。

最後に一般社団法人 日本茶アンバサダー協会の満木葉子さんが登壇。抹茶が世界的にブームになったことで、煎茶が足りなくなっている現状などを説明。また「輸送コストの上昇で、安価なものの多いお茶は割が合わないので打撃を受けています。また、傾斜地での作業なども多く、体力的な問題で女性の参入が難しい産業でもあります」と直面している課題を語った。

また、お茶が飲まれなければ農家が作らなくなり、耕作放棄が起きた結果、緑の美しい茶畑の景観が失われ、里山が荒れることで、熊や虫の問題が発生するという。お茶を積極的に飲むことで、地域の雇用にも貢献し、自分にもいい効果があると満木さんは勧める。「外国などに行くとき、お能を習得して披露するにはかなり時間がかかるが、おいしいお茶を淹れることは簡単で日本文化を発信する文化交流になります。また、カテキンやテアニンも含まれるお茶は病気の予防にもなり、鼻がむずむずするこの季節にもぜひ飲んでほしい」とアピールした。

⽇本最⼤級の「出会いの場所」東京駅で

東京駅は、毎⽇約45万⼈が⾏き交う、⽇本最⼤級の「出会いの場所」。地⽅から東京へ。東京から地⽅へ。

⼈も、モノも、想いも交差するこの東京駅で「海とお茶」をメインテーマにした体験型SDGsイベントをぜひ体験してみては。

【カフェメニュー展開】

JAPAN RAIL CAFE TOKYOにて、希少性の⾼い未利⽤⿂（クロダイ）と⽇本茶を掛け合わせた期間限定メニュー「江⼾前クロダイ茶漬け」を提供。メニューカードやテーブルPOPを活⽤し、⾷材の背景にあるSDGsストーリーや⽣産者の想いを訴求。⾷を通じて、未利⽤⿂やフードロス削減への理解を深めてもらう。



＜期間限定カフェメニュー＞江⼾前クロダイ茶漬け

未利用魚であるクロダイや、製造過程で出る「はしっこ茶」などを使用したサステナブルなメニュー。特製梅生姜ダレの「海鮮丼」を楽しんだ後は、お茶を注いで「お茶漬け」に。環境に優しく、二度美味しい贅沢な味わい。

価格：ドリンクセット 1,980円（税込）／単品 1,580円（税込）

提供機関：2⽉21⽇〜3⽉13⽇

＜メニュー内容＞

・クロダイの梅⽣姜漬け海鮮丼／フィシュル!

東京湾で獲れた新鮮な「江⼾前クロダイ」を、特製の梅⽣姜ダレに漬け込んだ、未利⽤⿂の美味しさを最⼤限に引き出した、さっぱりとした味わいの海鮮丼。

・茶がゆの茶／嘉兵衛本舗

日本茶アンバサダー協会選定の「はしっこ茶」を使⽤した特製のお茶。⾷べる直前にかけて、⾹ばしい⾹りとともに「お茶漬け」として楽しめる。

・昆布茶／尾道の昆布問屋

製造過程で出る「昆布茶のはしっこ」をアクセントに。旨味成分たっぷりで、味の変化を楽しめるSDGsなトッピング。

・⾥海⽶／きぬむすめ

瀬⼾内海産の牡蠣殻を⼟壌改良材として活⽤し栽培された環境配慮型のお⽶。



ディスプレイ

【⼤型サイネージ動画放映・パネル掲⽰】

店内の⼤型サイネージにて、海洋課題の現状や未利⽤⿂の活⽤事例、協⼒企業・団体の取り組みを紹介する啓発動画を常時放映。

また、ショーウィンドウや店内に、イベントコンセプト「海とお茶とSDGs」を表現した装飾やパネルを掲⽰。各協⼒団体のSDGsへの取り組みを分かりやすく紹介し、来場者が楽しみながら学べる空間を演出する。視覚的な情報提供により、社会課題への気づきと関⼼を⾼める。



物販マルシェ

【物販マルシェ】

2⽉21⽇（⼟）‧22⽇（⽇）の2⽇間限定で、協⼒団体による特産品や加⼯品の販売ブースを展開した。未利⽤⿂の加⼯品、規格外茶葉を活⽤した「はしっこ茶」、環境に配慮した地域特産品などをラインナップ。⽣産者と直接触れ合うことで、より深い理解と共感を創出し、「買う」という⾏動変容につなげる。

つなぐステーション 〜海とお茶とSDGs〜

■開催⽇時：2026年2⽉21⽇（⼟）〜22⽇（⽇） 11:00〜18:00

■会場：JAPAN RAIL CAFE TOKYO（JR東京駅 ⼋重洲中央⼝ 改札外）

■カフェメニュー提供期間：2026年2⽉21⽇（⼟）〜2026年3⽉13⽇（⾦）

■主催：全国農業協同組合連合会／農林中央⾦庫／株式会社JR東⽇本クロスステーション

■協⼒：株式会社ベンナーズ／⼀般社団法⼈⽇本茶アンバサダー協会／amu株式会社／瀬⼾内かきがらアグリ（JA全農おかやま）／株式会社豊光