ページをめくる、新たな鼓動。ドリコムが贈る新コミックレーベル「ドリコミ」、4/20創刊決定
ドリコムは、新コミックレーベル「ドリコミ」「ドリコミF」を2026年4月20日(月)に創刊。ライトノベル原作を中心としてきた「DREコミックス」「DREコミックスF」に加え、新レーベルではコミック発のオリジナル作品にこだわり、まだ誰も見たことのない物語をお届けする。
○創刊ラインナップ公開！ 新コミックレーベル「ドリコミ」
ページをめくる、新たな鼓動。
日常を飛び出し、読者の感情を揺さぶる体験。
ドリコムが贈るオリジナルコミックス「ドリコミ」が始動──
ジャンルの枠にとらわれず、引き込まれるストーリー、キャラクターの魅力、純度100％の物語がここから始まる。
『このサキュバスなんか太い。』をはじめ、創刊ラインナップを公開。予約受付を開始した。
○2026年4月刊《2026年4月20日（月）発売》
■『このサキュバスなんか太い。1』
漫画：ぶしやま
定価：792円(本体720円＋税)
判型：B6判
レーベル：ドリコミ／発行：ドリコム
『退魔師』として活動する高校2年生の長楽寺ムジナ。
彼女に下された任務は、サキュバスが潜むとされる店への潜入調査だった。
そこでムジナが出会ったのは、ぽっちゃりした雰囲気の無害そうなサキュバス・アンフィスで…！
ぽっちゃりサキュバス＆ツンデレ退魔師が贈る
変態性癖退魔コメディ!!!
■『臼井くんはしのびない1』
漫画：茶麻
定価：792円(本体720円＋税)
判型：B6判
レーベル：ドリコミ／発行：ドリコム
クラスの誰もが、そこにいることすら忘れてしまう『空気』のような高校生・臼井くん。
そんな彼の前に現れたのは、くノ一の転校生・御影千華だった。
彼女が臼井くんに告げたのは、忍の世界へのスカウト!?
さとり世代の無気力男子と、情熱的すぎるくノ一女子が織りなす、
隠密(ハード)で賑やかな(コメディ)日常ラブコメ！
