人外×少女の契約和風ファンタジー『おちこぼれ退魔師の処方箋 』、コミカライズ第1巻が2月27日発売
マイクロマガジン社は、2026年2月27日(金)に、コミックライドivy『おちこぼれ退魔師の処方箋 1』(漫画：香野イツキ／原作：田井ノエル／キャラクター原案：春野薫久)を発売。各法人特典が公開された。
■『おちこぼれ退魔師の処方箋 1』
漫画：香野イツキ／原作：田井ノエル／キャラクター原案：春野薫久
定価：792円(本体720円＋税10％)
発売日：2026年2月27日
＜あらすじ＞
「汝(きみ)、うちの商品にならない？」
退魔師の家に生まれた咲楽は退魔の才能を持たず、代わりに『魔者』を癒やす力を持っていた。
一族から邪険にされるも弱った魔者を癒やし続け、穢れで限界を迎えていた咲楽は“常夜ノ國”の鴉という魔者に契約を持ちかけられ……？
おちこぼれ退魔師の少女×穢れを喰べる魔者
契約で結ばれたふたりが紡ぐ、成長と再生の物語──
■特典情報 О貮書店で描き下ろし漫画カードがもらえる
2026年2月27日(金)〜、『おちこぼれ退魔師の処方箋 1』の購入者を対象に、描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアが開催される。
※画像はイメージ
特典：描き下ろし漫画カード(非売品・1種)
対象期間：2026年2月27日(金)〜
※特典がなくなり次第終了
配布方法：『おちこぼれ退魔師の処方箋 1』を1冊購入するごとに1枚プレゼント。
■特典情報◆法人別特典
法人別特典の詳細は公式サイトにて。
