青森県弘前市出身の柔道家“コンデ・コマ”こと前田光世（１８７８〜１９４１年）の偉業を映画化しようと、弘前フィルムコミッション実行委員会が活動している。

今月１日に開いたイベントでは、世界に柔道の種をまいて後の総合格闘技に影響を与え、後半生はアマゾン開拓にかけた生涯を紹介し、映画化の実現を呼びかけた。（野口賢志）

実行委は活動の第１弾として、昨年１２月に前田の伝記パンフレットを発行した。第２弾となる同市でのイベントには映画や格闘技ファン約８０人が参加。前半はパンフを執筆した坂本崇市議が講演し、後半のトークショーには津軽が舞台の映画「いとみち」の松村龍一プロデューサーと、つがる市フィルムコミッションの川嶋大史事務局長も加わり、格闘技好きの３人で前田の人生を深掘りした。

前田は岩木山麓に位置する船沢地区の農家の長男として生まれた。桁外れの力自慢で、旧制弘前中学（現弘前高校）に入学後、津軽地域独自の「本覚克己流柔術」を修練して上京。講道館柔道に出会ってたちまち頭角を現した。

「柔道の父」とも呼ばれる館長・嘉納治五郎に柔道の世界普及を命じられアメリカに渡った。欧州や中南米も巡って異種格闘技戦を繰り返し、身長１メートル６４ながら巨漢のレスラーらを相手に柔道着を着た戦いでは「２０００試合無敗」の伝説を作った。連戦連勝の旅は、移民として海外で差別された同胞に誇りを取り戻し、励ます旅にもなった。

元々の名前「栄世（ひでよ）」を渡米後に改名。スペインでは、あまりの強さに試合相手が逃げないよう本名を隠そうとして「困った」ことから、スペイン語のコンデ（伯爵）を付け足し「コマ伯爵」を名乗ったエピソードも紹介された。

終（つい）の地となったブラジルでは、過酷なアマゾン開拓に人生を懸けて同胞を世話し、前田の死後にコショウの生産が成功して日の目を見たという。半世紀後には前田の伝えた柔道をルーツにするグレイシー柔術が世界の格闘技界を席巻し、改めて前田が脚光を浴びた。

映画化の目標は前田の生誕１５０周年となる２０２８年。時間や資金のハードルは高いが、「日本の格闘の原点であり頂点」「人間的な強さや優しさもトップクラス」「役者は格闘技経験者を起用しよう」とトークは盛り上がっていた。

事務局を務める弘前観光コンベンション協会の白戸大吾事務局長は「地元で前田を知る人を増やし、全国の格闘ファンにも呼びかけて実現を目指したい」と意気込んでいる。