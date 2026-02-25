¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¡±¦¸ª¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢ÅÐÈÄ¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¡×
¡¡±¦¸ª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Çºòµ¨Á´µÙ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥óÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢Éü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ö¥ê¥È¡¢¥Þ¥ó¥¶¡¼¥É¤ò¤È¤â¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï95.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.5¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£Ä¾µå¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë15µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï2020Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È5½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ159°Ì¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Íâ24Ç¯¤Ë¤Ï25»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î11¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ËÉ¸æÎ¨3.53¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢±¦¸ª¤Î±ê¾É¤Ç9·î¾å½Ü¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£10·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòµ¨¤ÏÁ´µÙ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Öº£Æü¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¡£¤½¤³¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Î»î¹ç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢ËÜ¿Í¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÉüµ¢¤ò´î¤Ó¡Ö2Ç¯Á°¡¢Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇºÇÂ¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ï´°Á´¤Ë·ò¹¯¤À¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÌò³ä¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤È4¡¢5½µ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢4¡Á5¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢75¡Á90µåÄøÅÙ¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤éÀèÈ¯¿Ø¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤ÎÉüµ¢¤Ç¤µ¤é¤ËÁØ¤Ï¸ü¤ß¤òÁý¤¹¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥®¥ã¥Ó¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¿¥Õ¤ÊÁª¼ê¤À¡£²ø²æ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÀï¤¤È´¤¯½Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ª¤Î²ø²æ¤ÏÉª¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ë¤è¤ê¤âÍ½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È´°Á´Éü³è¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¡£