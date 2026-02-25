Number_i¡¢ºÇ¿·¥Ä¥¢¡¼¡ÖNo.¶¡×¥¢¥Þ¥×¥éÇÛ¿®³«»Ï ¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¤Î½Ö´Ö5Áª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡ÛNumber_i¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼ ¡ÖNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡×¤¬¡¢¸½ºßPrime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÈÇ®¶¸¤Î½Ö´Ö¡É5Áª¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¤éNumber_i¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸·¹¤¯¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¾×·â±é½Ð
Á´¹ñ8ÅÔ»Ô25¸ø±é¤ÇÌó30Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Ë¤è¤ëÆ±¥Ä¥¢¡¼¡£Prime Video¤Ç¤Ï¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤ÎÃÏ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÅÅ¾¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡£ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ±§ÃèÁ¥¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÌÜ¤¬ÀÖ¤¯¸÷¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¼ÂÊª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥´¥ó¥É¥é¾å¤Ë¸½¤ì¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë±é½Ð¤ÇÅÐ¾ì¡£ÁÔÂç¤Ê»Å³Ý¤±¤ÈÈà¤é¤¬Êü¤ÄÇ÷ÎÏ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£
¿ÀµÜ»û¤Î¥½¥í¡ÖLOOP¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ëÉ½¸½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¶õµ¤¤ò°ì½Ö¤Ç¾¸°®¡£´ß¤Î¥½¥í¡ÖKC Vibes¡×¤Ç¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¹¶·âÅª¤Ê¥é¥Ã¥×¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¨¤ß¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊ¿Ìî¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Äã²»¥é¥Ã¥×¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î´Å¤¯¼ÂÄ¾¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¡£3¿Í¤ÎºÍÇ½¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ãÊ¡¤Ê¥ê¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é°ìÅ¾¡¢MC¤Ç¤Ï3¿Í¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬ÇÁ¤¯¡£º£¸ø±é¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¿Ìî¤Ï¡Ö¥Á¥å¡¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌÜÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤ÎÍ§Ã£Æ±»Î¤À¤Ã¤¿¤éµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤ë±Ô¤¤´ãº¹¤·¤È¡¢¤³¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¿¶¤êÉý¤³¤½¤¬¡¢Èà¤é¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤ÊInterlude¤ò·Ð¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖGOD_i¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÈ¼¤Ã¤ÆÇ÷¤êÍè¤ë¡£À¸³Ú´ï¤Î½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÉé¤±¤Ê¤¤3¿Í¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Îº²¤ò·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà¤é¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê³Ð¸ç¤¬²ñ¾ì¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤À¡£
½ªÈ×¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤¬¡ÖÌ´¤ò¸«¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡ÈÌ´¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¡¢º£¸ø±é¤È¤·¤Æ¤ÎÊª¸ì¤ËËë¡£º£²ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤ß¤Î¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÊý¤Î´ÑµÒ¤È¤Ïµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¼Ö¡£»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»Ñ¤ÏÂ¿¹¬´¶¤Ë°î¤ì¡¢Èà¤é¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
°ì¤Ä¤ÎÁÔÂç¤Ê·Ý½ÑºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡ÖNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡×¡£Èà¤é¤¬Äó¼¨¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤¬°ìÀÚ¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡×
¢¡Ç®¶¸¤Î½Ö´Ö1¡§¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÅ·¶õ¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì
¢¡Ç®¶¸¤Î½Ö´Ö2¡§3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í³Ú¶ÊÈäÏª
¢¡Ç®¶¸¤Î½Ö´Ö3¡§3¿Í¤ÎÁÇ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëMC
¢¡Ç®¶¸¤Î½Ö´Ö4¡§À¸¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê¾ö¤ß³Ý¤±
¢¡Ç®¶¸¤Î½Ö´Ö5¡§¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¼Ö¤·¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹
