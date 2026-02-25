飛距離がUPする理想的なアドレス時の前後の重心位置とは！？

理想的なアドレス時の前後の重心位置とは！？

厳密にはカカト重心だが意図的にそうする必要はなし

前後の重心位置については基本真ん中でOKですが、厳密な話をするとカカトになります。前傾している人間にとって一番バランスがとれるのは、前傾軸方向に圧力をかけられたときに耐えうる姿勢です。となると逆側への抗力が必要になる。つま りカカト側に乗った状態です。

簡単にいえば足首の力を抜くということ。足首は多少ながら足の甲側に曲がっています。足首に力が入る=ふくらはぎに力が入るということ。足首を緩めて足を床にトンと置くとツマ先側が浮きますが、これが足首の力が抜けている状態で、カカト側に圧力がかかっています。

これはバイオメカニクス的にものすごく深い話。本が一冊書けるくらいの内容なのでこのあたりで切り上げますが、厳密にいうと重心がカカトにあるだけで、意図的にカカト重心にする必要はありません。

ただ、地面を指でつかむとか、母指球で立つ、というのはキープレフト向きではない。足首の力を抜いて自然に立つのがベストだと解釈していただけばいいでしょう。

