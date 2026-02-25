【デスクワーク必読】あごを引いて「S字」をキープ！脳疲労を最小限に抑える最強の座り方【脱・疲労回復「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣】

自律神経を乱さない硬めのイスに座る

Ｓ字の姿勢をキープする

デスクワークの時間が長い人は、硬めのイスに座るようにしましょう。一見すると柔らかいイスの方が体に優しいように思えますが、柔らかいイスは体を深く沈め込ませる構造になっており、血流や自律神経の働きを悪化させてしまいます。

体が沈むと、人間の背筋はアルファベットのＣのような形になり、力を抜いてリラックスしているようにも見えますが、実際には猫背になっています。この姿勢では首が前に出て、頭を支えるために首や背中の筋肉が緊張し続け、脳への血流も滞ります。その結果、血流の調整のために自律神経に負担がかかり、脳の疲労へとつながります。

これを防ぐためには、長時間座って作業をするときには硬めのイスを選び、背筋がアルファベットのＳのような形になるように意識しましょう。

イスにはやや浅く腰かけ、あごを引いて背筋を保ったまま、ほんの少しだけ前に倒れるような意識で、デスクに向かうとよいでしょう。

また、座っているときの足も、長時間直角に曲げたままにしておくのではなく、時々伸ばしたりして血流をよくすることが大切です。

疲れにくい座り方

あごを引いて、軽く前に倒れる意識／背筋が「S」の形になるように／硬めのイスに、やや浅く腰かける／足は、曲げたり伸ばしたりする

【出典】『脱・疲労回復 「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣』著：梶本修身