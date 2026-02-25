日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3720（+64.0 +1.75%）
ホンダ 1561（+18 +1.17%）
三菱ＵＦＪ 2917（+29 +1.00%）
みずほＦＧ 6961（+31 +0.45%）
三井住友ＦＧ 5875（+67 +1.15%）
東京海上 6420（+80 +1.26%）
ＮＴＴ 151（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2621（+1 +0.04%）
ソフトバンク 210（+1.0 +0.48%）
伊藤忠 2220（+27.5 +1.25%）
三菱商 5212（+80 +1.56%）
三井物 5624（+69 +1.24%）
武田 5815（-3 -0.05%）
第一三共 3009（+31 +1.04%）
信越化 6012（+82 +1.38%）
日立 4905（+92 +1.91%）
ソニーＧ 3367（+61 +1.85%）
三菱電 6036（+120 +2.03%）
ダイキン 20563（+98 +0.48%）
三菱重 4863（+52 +1.08%）
村田製 4116（+71 +1.76%）
東エレク 45464（+1084 +2.44%）
ＨＯＹＡ 29460（+360 +1.24%）
ＪＴ 6002（+22 +0.37%）
セブン＆アイ 2248（+17 +0.76%）
ファストリ 67286（+436 +0.65%）
リクルート 6252（+89 +1.44%）
任天堂 8581（+40 +0.47%）
ソフトバンクＧ 4309（+213 +5.20%）
キーエンス（普通株） 64742（+1002 +1.57%）
