日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3720（+64.0　+1.75%）
ホンダ　1561（+18　+1.17%）
三菱ＵＦＪ　2917（+29　+1.00%）
みずほＦＧ　6961（+31　+0.45%）
三井住友ＦＧ　5875（+67　+1.15%）
東京海上　6420（+80　+1.26%）
ＮＴＴ　151（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2621（+1　+0.04%）
ソフトバンク　210（+1.0　+0.48%）
伊藤忠　2220（+27.5　+1.25%）
三菱商　5212（+80　+1.56%）
三井物　5624（+69　+1.24%）
武田　5815（-3　-0.05%）
第一三共　3009（+31　+1.04%）
信越化　6012（+82　+1.38%）
日立　4905（+92　+1.91%）
ソニーＧ　3367（+61　+1.85%）
三菱電　6036（+120　+2.03%）
ダイキン　20563（+98　+0.48%）
三菱重　4863（+52　+1.08%）
村田製　4116（+71　+1.76%）
東エレク　45464（+1084　+2.44%）
ＨＯＹＡ　29460（+360　+1.24%）
ＪＴ　6002（+22　+0.37%）
セブン＆アイ　2248（+17　+0.76%）
ファストリ　67286（+436　+0.65%）
リクルート　6252（+89　+1.44%）
任天堂　8581（+40　+0.47%）
ソフトバンクＧ　4309（+213　+5.20%）
キーエンス（普通株）　64742（+1002　+1.57%）