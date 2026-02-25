東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.87 高値156.28 安値154.53
158.34 ハイブレイク
157.31 抵抗2
156.59 抵抗1
155.56 ピボット
154.84 支持1
153.81 支持2
153.09 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1772 高値1.1796 安値1.1766
1.1820 ハイブレイク
1.1808 抵抗2
1.1790 抵抗1
1.1778 ピボット
1.1760 支持1
1.1748 支持2
1.1730 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3489 高値1.3537 安値1.3470
1.3594 ハイブレイク
1.3566 抵抗2
1.3527 抵抗1
1.3499 ピボット
1.3460 支持1
1.3432 支持2
1.3393 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7740 高値0.7766 安値0.7730
0.7797 ハイブレイク
0.7781 抵抗2
0.7761 抵抗1
0.7745 ピボット
0.7725 支持1
0.7709 支持2
0.7689 ローブレイク
