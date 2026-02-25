東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.87　高値156.28　安値154.53

158.34　ハイブレイク
157.31　抵抗2
156.59　抵抗1
155.56　ピボット
154.84　支持1
153.81　支持2
153.09　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1772　高値1.1796　安値1.1766

1.1820　ハイブレイク
1.1808　抵抗2
1.1790　抵抗1
1.1778　ピボット
1.1760　支持1
1.1748　支持2
1.1730　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3489　高値1.3537　安値1.3470

1.3594　ハイブレイク
1.3566　抵抗2
1.3527　抵抗1
1.3499　ピボット
1.3460　支持1
1.3432　支持2
1.3393　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7740　高値0.7766　安値0.7730

0.7797　ハイブレイク
0.7781　抵抗2
0.7761　抵抗1
0.7745　ピボット
0.7725　支持1
0.7709　支持2
0.7689　ローブレイク