¿·½É¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¹â¶¶Ø¹¡¢£µ²ó»²¹Í¤Ê¤¬¤é£²»Íµå¤À¤±¤ÎÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ»î¹ç
¢¡Âè£²£±²óÂçÅÄ¶èÄ¹ÇÕ¡¡¢¦£±²óÀï¡¡¿·½É¥Ü¡¼¥¤¥º£±£¸¡½£°ÅìµþÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡á£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£²·î£±£µÆü¡¢ÂçÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Âè£µ£¶²ó½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¡Ê£³·î£²£¶¡Á£³£±Æü¡¢ÂçÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë¤ÎÅìµþÅÔÅì»ÙÉôÍ½Áª¤ò·ó¤Í¡¢£±²óÀï£´»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·½É¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÏÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¹â¶¶Ø¹¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£µ²ó»²¹Í¤Ê¤¬¤é£²»Íµå¤À¤±¤ÎÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡±¦¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¹â¡¹¤È¾å¤²¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¡¢¿·½É¤Î¹â¶¶Ø¹¤¬£±£°£°¥¥íÂæ¤ÎÂ®µå¤ÈÊÑ²½µå¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê£µ²ó¥Î¡¼¥Î¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ÖËÜÄ´»Ò¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤µå¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡×¡££±ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¼ç¾¤âÌ³¤á¤ëº¸ÏÓ¤¬¡¢²÷µó¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼Â¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï£±£±£µ¥¥í¤Û¤É½Ð¤ëÂ®µå¤ò¼Î¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë½Å»ë¤ÎÅêµå¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤½©¤¬²á¤®¤¿ºòÇ¯£±£±·î¤«¤é£±·î¤Þ¤Ç¤ÎÅß¥È¥ì¤Ç¡¢¤ß¤Ã¤Á¤êÁö¤ê¤³¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¿¿ÌÌÌÜ¡£¶ì¤·¤¤Îý½¬¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼«¿È¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿²¼È¾¿ÈÃæ¿´¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¼ê¤Ë²Ý¤·¤¿»³ÃæÆ×Ìé´ÆÆÄ¡Ê£³£µ¡Ë¡£¡Ö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È£³°ÂÂÇ¤·¤¿£´ÈÖ¡¦¾®ÃÓÅÄ¡£¥¨¡¼¥¹¤â¡¢¤½¤·¤Æ£±£¶°ÂÂÇ¤Ç£±£¸ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤â¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿®¤¸¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿®¤¸¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀ®²Ì¤¬É½¤ì¤¿¡£¡Ö¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¡£¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤â¤ª¤´¤é¤º¡×¡Ê»³Ãæ´ÆÆÄ¡Ë¡£¿·½É¤¬¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ù¿·½É¡¦ÎëÌÚÁïÆóÏºÍ··â¼ê¡Ê¼«¿È½é¤Î£´°ÂÂÇ¤Ç¡¢£´ÆÀÅÀ¤Î£²ÈÖÂÇ¼Ô¡Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅ°¤·¤è¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×