¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¡× ³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤³ÈÂç
¡¡ÀéÍÕ¸©¤ÎÆ°¿¢Êª±à¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¡×¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï³¤³°¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬³ÈÂçÃæ¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¡×¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¡×¤¬Ï¢¤ì¤ÆÊâ¤¯¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTheStraitsTimes¡×¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¡×¤¬Ï¢¤ì¤ÆÊâ¤¯¥¤¥±¥¢¤Î¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¸½ÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç´°Çä¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¡×¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë36¥»¥ó¥Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÁ´ÅÚ¤ÇÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¤20¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ïºß¸Ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¡×¤Ï³¤³°¤Ç¤â¡ÖPunchtheMonkey¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë