¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç½¸Ãæ¹ë±« 23¿Í»àË´47¿ÍÉÔÌÀ
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â23¿Í¤¬»àË´¤·¡¢47¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¥ß¥Ê¥¹¥¸¥§¥é¥¤¥¹½£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÆîÅìÉô¤Î¥ß¥Ê¥¹¥¸¥§¥é¥¤¥¹½£¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢2·î¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î±«ÎÌ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ë±«¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â23¿Í¤¬»àË´¤·47¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢440¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¸ø½°ºÒ³²¾õÂÖ¤òÀë¸À¤·¡¢Ï¢Ë®µÚ¤Ó½£À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ëÉüµìºî¶È¤ä¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë