２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円８７銭前後と前日と比べて１円２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円５４銭前後と同１円２５銭程度のユーロ高・円安だった。



一部で「高市早苗首相が日銀の植田和男総裁と１６日に会談した際、追加利上げに難色を示していたことが分かった」と報じられ、日銀による早期の追加利上げ観測が後退するなか、ドル円相場は日本時間夕に１５６円２８銭まで上伸する場面があった。ただ、米関税政策を巡る不透明感などから海外市場では上げ一服。米東部時間２４日午後９時（日本時間２５日午前１１時）ごろにトランプ米大統領の一般教書演説が予定されていることも一段の上値追いを慎重にさせた。とはいえ、米シカゴ地区連銀のグールズビー総裁が「生産性向上の見通しを理由に現時点で金融緩和を行うのは危険」との認識を示したことや、米調査会社コンファレンス・ボードが発表した２月の米消費者信頼感指数が前月から上昇したことがドルの支えとなり、ニューヨーク市場では１５５円台後半で堅調に推移した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７７２ドル前後と前日と比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS