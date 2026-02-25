2026年に公開される本木雅弘主演映画『黒牢城』の第2弾キャストとして、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいの出演が決定した。

本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞（「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベスト10」）を制覇した米澤穂信のミステリー小説を映画化するミステリー大作。『岸辺の旅』『Cloud クラウド』などの黒沢清が監督を務める。

主演の本木のほか、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーらが出演する。

荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。そんな時、城内である少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内には裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは。

新たに発表されたのは、籠城中の“黒牢城”の城主であり、事件の謎の解決に挑む主人公・村重と黒田、村重の妻・千代保を取り巻く、一筋縄ではいかない“城内のクセ者たち”。

村重の家臣の一人で、凄腕の剣豪でもある秋岡四郎介役を演じるのはユースケ。同じく村重に仕える坊主頭の豪傑な僧兵・瓦林能登入道役を吉原、血気盛んな若き家臣・北河原与作役を坂東がそれぞれ演じる。

また、村重の密使として暗躍する僧侶・無辺役で荒川、籠城する村重にとって友軍の将、「雑賀衆」を率いる雑賀孫六役で渋川、同じく「高槻衆」を率いる信心深い武将・高山大慮役で渡辺が出演する。

あわせて、それぞれのキャラクタービジュアルも公開された。

コメントユースケ・サンタマリア（秋岡四郎介役）黒沢監督が初の時代劇を撮る。お呼びが掛かればもちろん京都に飛んで行きます。素晴らしい共演者と監督特有の雰囲気を堪能しました。こんなものすごい作品のエンドロールに自分の名前がカタカナ11文字で流れるのは申し訳ない気持ちになりますが、今回はオダギリジョー君がいるから安心です（笑）僕が刀を抜いたらどんな事になるのか...是非劇場で目撃してください！

吉原光夫（瓦林能登入道役）オファーをいただいた直後は、若干、時代劇に苦手さを感じていたが、原作を読んでそんな思いは吹っ飛んだ。脚本も、時代ものなのだが、何故か今を感じる作品…そして、村重や、官兵衛、千代保、全ての葛藤を纏うキャラクターのバックストーリーを感じる「ミステリー」なのがおもろかったです！映画は映画館にて、スクリーンから溢れ出る、戦国の壮絶な「葛藤ミステリー」を、目撃してください。

坂東龍汰（北河原与作役）二度目の黒沢組、また参加させて頂けたことがとても光栄でした。大先輩方の中でお芝居ができたこと、長回しのあの緊張感を再び味わうことができて、本当に背筋が伸びる想いでした。本木雅弘さんの瞳の奥の力に毎回心が動かされて、北河原与作という人物を演じ切ることができたと思っています。僕もこの映画の完成が心から楽しみです。ぜひ劇場でご覧ください！

荒川良々（無辺役）脚本を書く上で一番大切にしてるのは真ん中なんです。そこに出てるのが実は荒川さんだったんです。と黒沢さんはおっしゃいました。前作『Cloud』に続きまたよんでいただけるとは…役者冥利に尽きます。そして荒木村重役を演じられたのは本木雅弘さんです。そうです。あの本木さんです。黒沢清×時代劇×本木雅弘×推理ものです！黒沢作品のファンでもある僕は興奮してます！皆様『黒牢城』是非映画館へ！

渋川清彦（雑賀孫六役）黒沢清監督の初めての時代劇。そして自分自身初めての黒沢組に参加でき、本当に嬉しくドキドキワクワクしていました。現場に入ると丁寧に迅速に無駄なく進む場は素晴らしく、これが黒沢組かと舌を巻きました。最高なキャスト、スタッフと共に時間を過ごし、どんな作品に仕上がってるのか楽しみです。是非劇場でご覧ください。

渡辺いっけい（高山大慮役）黒沢監督とお仕事をするのは二度目でしたが、今回も「現場で何かを一緒に発見していく」感じがとても新鮮でした。撮影前、監督に言われました。「時代劇だと声を張りがちですが叫ぶと意味が伝わりません。ちゃんと言葉の意味を伝えるようにして下さい」撮影が終わった今でも僕は色んな現場でこのアドバイスを思い出すのです。監督には感謝しかありません。（文＝リアルサウンド編集部）